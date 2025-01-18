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娛樂 最新消息

張學友回歸 北高飆唱12場 黃牛退散 採實名制售票

張學友演唱會將在台北小巨蛋及高雄巨蛋登場。（超級圓頂提供）張學友演唱會將在台北小巨蛋及高雄巨蛋登場。（超級圓頂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友3月重返台灣開唱，「張學友60+世界巡迴演唱會」將在台北小巨蛋及高雄巨蛋舉辦12場的演唱會，其中包括去年因為生病而延期的3場小巨蛋演唱會；特別的是，北高雙蛋門票將採取實名制售票，杜絕黃牛炒作票價。

截至目前，「張學友60＋巡迴演唱會」已經唱了超過210場，歌神3月28日至30日連續3天在高雄巨蛋演出，距離上次他在高雄舉辦演唱會已經過了5年，緊接著4月4日至6日、4月11日至13日，連續兩個週末移師台北小巨蛋開唱。

另外，去年張學友因病不得已緊急停辦了3場演出，對此他再次向粉絲致歉，對取消開唱後仍保留門票等待至今的歌迷表示衷心感謝，透露絕對會全力以赴，把演唱會做好以答謝粉絲的支持與等待。

主辦單位決定補辦的場次安排如下，原本2024年6月7日的場次，平移至4月18日；2024年6月8日的場次平移至4月19日；2024年6月9日的場次平移至4月20日補辦。

為了盡最大可能，讓期待張學友演出已久的粉絲，都能以票面上的價格買到門票，超級圓頂也宣布，高雄站3場及台北6場新開的場次，門票將採實名制方式售票，預計農曆年後在KKTIX開賣，售票日期與價位請鎖定主辦單位超級圓頂的官方社群。

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