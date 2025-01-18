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娛樂 最新消息

（連線物專訪）克里斯多夫華肯回歸《人生切割術》 自爆當在片場迷路

克里斯多夫華肯（右）重返影集《人生切割術》第2季飾演光學與設計部的主管。（Apple TV+提供）克里斯多夫華肯（右）重返影集《人生切割術》第2季飾演光學與設計部的主管。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北-紐約連線專訪〕奧斯卡最佳男配角得主克里斯多夫華肯回歸Apple TV+影集《人生切割術》第2季，繼續飾演光學與設計部主管「伯特」，上一季他和約翰特托羅飾演的爾文上演辦公室戀情，兩人的愛情故事讓劇迷相當喜歡。他笑言和特托羅本來就是多年好友，「我們認識那麼久又彼此喜歡，非常有助於故事中的關係。」

81歲的華肯依舊活躍於影壇，2022年憑《人生切割術》入圍艾美獎最佳劇情類影集男配角，前年在賣座電影續篇《沙丘：第二部》飾演皇帝。從影超過70年的他直說對《人生切割術》的規模印象深刻，「這是我見過的最大的拍攝場景，在一座巨大的建築裡，我記得我還迷路過幾次！」

克里斯多夫華肯（左）和約翰特托羅在影集《人生切割術》上演動人感情戲。（Apple TV+提供）克里斯多夫華肯（左）和約翰特托羅在影集《人生切割術》上演動人感情戲。（Apple TV+提供）

演技精湛的華肯透露當初被劇本吸引，形容該劇非常複雜，讓觀眾猜測接下來會發生什麼，「它讓人害怕又覺得好笑，這是一種很吸引人的組合」。他和片中配對的特托羅有40年友誼，直說兩人角色連結不需要任何隱藏技巧，也不需要痛苦的排練或特別練習，「我確定這是他們找我們演出的原因之一，我們就讓魔法在當下發生，依靠彼此的深厚情誼來製造火花，那種默契是自然而然的，我認為這對我們在劇中的處境非常有幫助。」

提到回歸第2季，華肯形容仍像「從頭開始」，因為故事中的曲折讓一切變得新鮮，「我沒有覺得和第一次拍攝已經相隔兩年，它很神秘、與眾不同，而且充滿驚喜，你永遠不知道接下來會發生什麼。」最後笑說：「尤其我也還沒看過完整的第2季，我想我知道的應該和大家一樣多！」《人生切割術》第2季已於Apple TV+全球上線。

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