五月天329賭城慶生-尾牙王告五人邀約破200場

五月天將赴美巡演，希望呈現原汁原味演出內容。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天行程忙碌不忘獻愛，今晚將率領相信音樂歌手在高雄流行音樂中心海風廣場展開「一路向東」公益獻唱。

告五人歌曲受歡迎，成為各大公司尾牙爭相邀請歌手，也將飛美助陣五月天。（相信音樂提供）

另外五月天也宣布，3月29日成軍紀念日會在美國拉斯維加斯「慶生」開唱，近期被封「尾牙王」的告五人，還有被阿信封為「破億神曲製造機」的蕭秉治都會在五月天登場前提前開趴，將各自獻上30分鐘的演出陪伴五月天「慶生」。

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五月天的「回到那一天」25週年巡迴演唱會美國站成團快樂版將在拉斯維加斯Allegiant Stadium開唱，包括Coldplay、夏奇拉等很多知名西洋歌手都在同場地辦過演唱會，這也是五月天首次在美國的大型體育場開唱。

為了讓在異鄉工作或求學的歌迷也可以百分百原汁原味享受五月天的演唱會，這次會將巨型五球、華麗的舞台視訊還有環場巴士全都運到美國，易遊網也會推出豪華海外行程專案，讓有興趣的歌迷可以飛往美國陪五月天慶生，門票將在1月21日開賣，詳情可參考五月天及相信音樂官網或臉書粉絲團。

告五人近期尾牙邀約不斷，突破200場，目前確定接演的有72場，幾乎穩坐「尾牙王」寶座。包括台積電、英業達等科技大廠都邀請他們演出，告五人甚至曾一日橫跨北中南3場表演，搭高鐵趕場。

對於各大公司的熱情邀約，告五人表示：「我們知道大家平時工作都很忙碌、很辛苦，很開心我們的表演可以帶給大家歡樂。」

忙尾牙之外，告五人也要籌備4月12日在高雄世運主場館登場的「宇宙超有趣新世界巡迴演唱會2025世運極限版」演唱會，票還沒開賣，已有歌迷提前搶訂高雄住宿，傳出房價飆漲，門票將在2月15日中午12點於拓元售票系統開賣。

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