陳澤耀自學越南語 黃大煒影集初體驗

陳澤耀（圖）演出《化外之醫》，首度飾演反派角色，和黃大煒有不少對手戲。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬來西亞演員陳澤耀在電影《富都青年》跟吳慷仁的兄弟情令人動容，他在公視影集《化外之醫》首次挑戰反派，展現超強語言天份，除了原本熟悉的中、英文，陳澤耀上網自學越南語。劇中他跟歌手黃大煒有不少對手戲，還成為專屬的粵語老師，只是黃大煒老覺得自己講得不夠好。

陳澤耀演出《化外之醫》，首度飾演反派角色，和黃大煒（圖）有不少對手戲。（公視提供）

陳澤耀看到劇本大綱後就下定決心專注學習各種語言，「差點連泰語也學了。」他除了越南語台詞，還學了1到10的越南語發音，「我還有學『早安』等打招呼用語，以及我喜歡的越南食物名字，這樣就可以與劇中其他角色拉近彼此的距離。」他甚至想將馬來語也加入對話，因為馬來台語和印尼語很像。

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此外，黃大煒過去長年專注於音樂創作，首次挑戰演出影集，他坦言2023年接演時很猶豫，自認不管做什麼事，都想要做到最好，後來決定放下擔憂，「我告訴自己既然團隊已經選了我來演，那我就是這個角色了。」

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