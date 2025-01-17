晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳澤耀自學越南語 黃大煒影集初體驗

陳澤耀（圖）演出《化外之醫》，首度飾演反派角色，和黃大煒有不少對手戲。（公視提供）陳澤耀（圖）演出《化外之醫》，首度飾演反派角色，和黃大煒有不少對手戲。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬來西亞演員陳澤耀在電影《富都青年》跟吳慷仁的兄弟情令人動容，他在公視影集《化外之醫》首次挑戰反派，展現超強語言天份，除了原本熟悉的中、英文，陳澤耀上網自學越南語。劇中他跟歌手黃大煒有不少對手戲，還成為專屬的粵語老師，只是黃大煒老覺得自己講得不夠好。

陳澤耀演出《化外之醫》，首度飾演反派角色，和黃大煒（圖）有不少對手戲。（公視提供）陳澤耀演出《化外之醫》，首度飾演反派角色，和黃大煒（圖）有不少對手戲。（公視提供）

陳澤耀看到劇本大綱後就下定決心專注學習各種語言，「差點連泰語也學了。」他除了越南語台詞，還學了1到10的越南語發音，「我還有學『早安』等打招呼用語，以及我喜歡的越南食物名字，這樣就可以與劇中其他角色拉近彼此的距離。」他甚至想將馬來語也加入對話，因為馬來台語和印尼語很像。

此外，黃大煒過去長年專注於音樂創作，首次挑戰演出影集，他坦言2023年接演時很猶豫，自認不管做什麼事，都想要做到最好，後來決定放下擔憂，「我告訴自己既然團隊已經選了我來演，那我就是這個角色了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中