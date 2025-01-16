黃宏軒認轉百萬孝親費 笑收防詐宣導

黃宏軒轉帳百萬給媽媽當孝親費，引起銀行行員關注，還拿到一本防詐騙手冊。（記者陳奕全攝）

撇與毛弟不合 只稱想法不同

黃宏軒（右）和邱宇辰搭檔《關於未知的我們》的CP爆紅。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃宏軒近年憑藉BL劇《關於未知的我們》爆紅，Threads日前有網友發文透露在銀行臨櫃遇到黃宏軒轉100萬孝親費給媽媽，他昨出席保養品代言活動被問及此事，相當震驚，一度語無倫次，最後尷尬承認確實有此事，還說轉帳時，承辦人員給了他一本厚厚的防詐騙手冊，讓他印象深刻。

他出身單親家庭，和媽媽感情深厚，從國中就開始陪著媽媽展開抗癌之路，他提到過年前都習慣給媽媽孝親費，因去年收入破千萬，今年給媽媽的孝親費超越過往，他說：「覺得自己長大了一點，媽媽也認為我很懂事。」他把九成五的收入都拿去理財，平時用度極省。

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他和「狼人殺女神」荳荳緋聞傳了3年，雙方都沒認愛，但他用「很好的朋友」來形容對方，27歲的他夢想30歲就結婚，「人生成功，有一半來源於愛情，一半來源於事業，若家庭能夠好，我就不枉此行。」

此外，他和「毛弟」邱宇辰搭檔BL劇，成了近年BL界聲量最高的CP之一，卻傳出兩人不合，在見面會之前臨時取消活動，黃宏軒被問到此事，淡淡表示：「只是想法不同，沒有誰對誰錯。」認為演戲就是一個過程，「演完了各有規劃。」至於未來還會不會合體，他沒有把握，僅說「只能看看戲劇有沒有續集」。

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