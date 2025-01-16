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龍千玉報喜當婆婆 放話抱孫紅包200萬

龍千玉報喜當婆婆 放話抱孫紅包200萬柯俊傑（左起）、龍千玉、林琇琪、葉諾帆逛年貨大街拜早年。
（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后龍千玉昨天公開兒子已經登記結婚的喜訊，是否已升格當阿嬤？龍千玉笑稱還沒有，「有生沒生都沒有關係，我就是順其自然。」放話兒子若生小孩，一胎會包台幣200萬的大紅包。

龍千玉率領林琇琪、葉諾帆與柯俊傑逛年貨大街，她受訪親曝喜事，寶貝兒子去年與交往多年的女友已經登記結婚。

龍千玉的兒子多年前發生了墜谷的車禍意外，從鬼門關前走了一遭，近年則是待在加拿大生活，平常與媽媽分隔兩地。

過往龍千玉聊到兒子總是忍不住落淚，昨天開心表示：「我很謝謝他的女朋友（指媳婦），總是不離不棄守護著他。」更開心笑納「最美婆婆」的稱號。

龍千玉在年前推出了新專輯《尚水的愛》，談到跟新加入豪記的師弟柯俊傑合唱了新歌《心刻你名字》，笑稱對方是新男友，而去年合唱的舊愛葉諾帆也在場。

被問到比較愛哪一個？龍千玉表示：「諾帆是很陽光的男生，俊傑很穩重、很靦腆，兩個人都很貼心、歌路都不一樣，都是唱將。」

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