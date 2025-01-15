《完美秘書》導演是前科犯 電視台道歉已自省3年

《我的完美秘書》導演咸俊浩遭爆曾是前科犯。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓志旼、李浚赫主演SBS台韓劇《我的完美秘書》熱度正夯，是新年必看「浪漫戀愛韓劇」，不料導演咸俊浩近日爆出黑歷史，被指曾犯下暴力、傷害等罪嫌，令戲迷對他好感度大減，甚至有網友揚言拒看劇集。

韓劇《我的完美秘書》李浚赫（右）和韓志旼的互動讓觀眾心動不已。（Hami Video提供）

韓志旼和李浚赫在戲中上演職場羅曼史打動觀眾，第4集收視11.3%飆破新高，成為週末黑馬劇，沒想到導演咸俊浩被翻出於2020年3月在首爾漢南洞「酒後失態」向路人潑灑燒酒、無差別施暴，甚至還對女警用帶有性暗示的字眼辱罵被立案。

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至於劇集才剛紅，就傳出導演過去惹禍上身，SBS台發聲：「因導演（咸俊浩）過去的不好消息替大家帶來困擾，真心抱歉」，強調他已向受害者一一道歉，並已接受法律處分，經過3年反省期再度回歸導演職位，懇請觀眾能夠寬容諒解。

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