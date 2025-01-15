温昇豪春節必備行程 揪父兄騎重機遛達

温昇豪過年都與爸爸、哥哥騎重機兜風，是他最珍惜的家人時光。（記者陳奕全攝）

記者林欣穎／專訪

這次拍攝《廚師的迫降：客家廚房》温昇豪表示自己最愛的客家菜是薑絲大腸、客家小炒，而最懷念的家鄉菜則是客家粽子，提到以前只有小時後才吃得到，而年關將至，温昇豪每年除夕都會回南部過節、陪家人吃飯，其中還有個必備行程便是和爸爸、哥哥騎重機四處遛達，這是他非常珍惜的父子時光。

温昇豪形容與自己孩子互動宛如朋友，不過他與爸爸則略偏「僵硬」，自他有記憶以來爸爸一直是嚴父形象，寡言的父親最常跟他說的就是「顧好身體、照顧好家裡，要懂得未雨綢繆」，不過某次爸爸突然對他說「爸爸愛你」竟讓温昇豪原地愣住，「當下很感動，但又覺得很尷尬，我從小到大都沒聽過他這樣對我說，就覺得怪怪的我都快50歲了！」

請繼續往下閱讀...

而當反問温昇豪有沒有和爸爸說過「愛你」，他楞了一下表示好像沒有，「他跟我說完當下我就『嗯，知道了』哈哈哈」，不過他也感性表示：「他對我來講是很重要的符號，你知道血液裡有父親的DNA，你知道你的父親雖然不是個了不起的人物，但會知道他把家顧得很好，從他身上可能會某種程度是追隨他的影子。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法