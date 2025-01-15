《這一攤》到大馬夜市擺攤 謝佳見點餐初體驗

謝佳見（左起）帶著胡宇威、蔡昌憲、苗可麗、禾浩辰和蔡凡熙深入了解馬來文化。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我們這一攤2》近日前往馬來西亞與當地藝人走進雪蘭莪州夜市擺攤。身為當地人的謝佳見這次負責點餐工作，也是他第一次嘗試，他笑說終於知道點餐的人為什麼常常會擺臭臉，「因為真忙不過來，如果不是實境節目，大家也很難得看到我最真實的一面。」

節目在馬來西亞特別舉行記者會讓台馬藝人見面互動，現場也一起做馬來家鄉過年習俗「撈魚生」，象徵「賺到風生水起」。原本擔心待在陌生城市的苗可麗，坦言還好有謝佳見的陪伴，讓大家更了解馬來文化，心也更加安定。

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擺攤當天，大家都忙得不可開交，苗可麗直到收工才驚覺竟然忘記招呼馬來西亞藝人，頻頻對他們致歉，「讓他們感覺有點被冷落實在抱歉，我沒注意其他夥伴是否有去招呼，但我下次會注意，做生意歸做生意，藝人朋友來還是要互動一下！」

馬來西亞的雨季為主持群帶來困擾，但也凸顯了夜市人生的無法預測，一切都得看天吃飯。

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