晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《這一攤》到大馬夜市擺攤 謝佳見點餐初體驗

謝佳見（左起）帶著胡宇威、蔡昌憲、苗可麗、禾浩辰和蔡凡熙深入了解馬來文化。（三立提供）謝佳見（左起）帶著胡宇威、蔡昌憲、苗可麗、禾浩辰和蔡凡熙深入了解馬來文化。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我們這一攤2》近日前往馬來西亞與當地藝人走進雪蘭莪州夜市擺攤。身為當地人的謝佳見這次負責點餐工作，也是他第一次嘗試，他笑說終於知道點餐的人為什麼常常會擺臭臉，「因為真忙不過來，如果不是實境節目，大家也很難得看到我最真實的一面。」

節目在馬來西亞特別舉行記者會讓台馬藝人見面互動，現場也一起做馬來家鄉過年習俗「撈魚生」，象徵「賺到風生水起」。原本擔心待在陌生城市的苗可麗，坦言還好有謝佳見的陪伴，讓大家更了解馬來文化，心也更加安定。

擺攤當天，大家都忙得不可開交，苗可麗直到收工才驚覺竟然忘記招呼馬來西亞藝人，頻頻對他們致歉，「讓他們感覺有點被冷落實在抱歉，我沒注意其他夥伴是否有去招呼，但我下次會注意，做生意歸做生意，藝人朋友來還是要互動一下！」

馬來西亞的雨季為主持群帶來困擾，但也凸顯了夜市人生的無法預測，一切都得看天吃飯。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中