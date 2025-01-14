（胡如虹和她的藝人朋友們）謝銘祐用歌聲說故事 行出最愛的路

謝銘祐寫的台語歌充滿了對台灣這片土地的情感。（記者潘少棠攝）



文／胡如虹

金曲歌王謝銘祐像一位吟唱詩人，他寫的台語歌充滿了對台灣這片土地的情感，很深刻、很溫暖，也很有重量。

很多人喜歡謝銘祐唱的《行》、《路》，被他溫暖有厚度的歌聲給打動，連蔡英文總統在國慶演說時都曾經引用《路》的歌詞「有路 咱沿路唱歌 無路 咱蹽溪過嶺」。我喜歡聽謝銘祐的歌，看他寫人的故事，也愛聽他侃侃而談人的故事，包括他自己的故事。

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★情歌高手會作曲寫詞 見證唱片業全盛時期

謝銘祐說他從小愛讀書，從台南來台北唸大學特別選讀了輔大圖書館系，就是想到圖書館看很多書。他最早的夢想是當舞台劇編劇，只是30幾年前舞台劇並不流行，當舞台劇編劇沒有出路，他才改往音樂創作發展，跟著製作人黃大軍一起做音樂，待過名冠、金點、大宇很多唱片公司，見證了台灣唱片業蓬勃發展的全盛時期。

謝銘祐希望他寫的《路》、《行》可以一直被傳唱。（記者潘少棠攝）

謝銘祐能作曲寫詞，幫劉德華、謝霆鋒、動力火車很多歌手寫過歌，「那時候寫歌還有一套公式可以套用，怎麼寫怎麼中！」謝銘祐曾經是寫情歌高手，但情歌寫多了，也讓他失去了創作的熱情，「我沒辦法寫，寫不出來很害怕，千禧年就決定搬回台南。」

★回鄉開啟歌手之路 組麵包車樂團義唱

台南是謝銘祐從小居住的城市，他在台南沉澱思緒，慢慢找回創作的感覺，只是他不再寫情歌，改寫台灣這片土地和人的故事，因為寫的歌沒有商業市場，找不到人唱，於是就自己唱，沒想到因而開啟了他的歌手之路。

「我做第一張專輯《圖騰》的時候，還特別回台北用盤帶做，用以前我做音樂的方式來告別以前的謝銘祐。之後我就要用新的方式，沒有任何商業包袱的做音樂。」謝銘祐開始以創作歌手的姿態用音樂記錄他所看到的人事物，還找了台南的音樂人合組「麵包車樂團」去老人安養中心唱台灣民謠給長者聽，同時到偏鄉舉辦「恁的演唱會」唱歌給長者聽。他也聽長者說故事，把他們的人生故事寫成歌，讓他們自己唱。

■謝銘祐組麵包車樂團常為長者表演。（三川娛樂提供）

謝銘祐說他做了很多檯面上看不到的事情，他特別想要服務日治時代到戰後嬰兒潮出生的長者，覺得70歲以上的這些長者對台灣的貢獻很多，但他們並沒有得到音樂這一部分的回饋，讓身為音樂人的他覺得很丟臉。所以他特別挑了1930年到1990年這一甲子的歌，跟「麵包車樂團」的團員說歌的故事，然後一起改編、練唱，唱給這些長者聽。

★找到創作最大價值 期望作品能被傳唱

我忍不住問他是不是有什麼音樂使命？他說只是因為他喜歡做這樣的事，倒不是因為使命，他總是覺得創作人有一個很重要的事情，就是他的歌可以留多久，他覺得這些前輩的歌值得留更久。「我們去評斷一個寫歌的人的價值，可能比他賺了多少錢，出版多少張專輯，比到最後是你的歌可以留多久？可以像《望春風》、《月夜愁》留那麼久嗎？留了92年。」

謝銘祐希望他的《路》、《行》可以一直被傳唱留很久。相隔8年，去年底他出了《偏南》新專輯，《偏南》的概念意指台灣。他說偏南是一種溫度的概念，在北半球北邊比較冷，人會比較理性，南邊比較熱比較感性，台灣就有這種特性，比較躁動，族群比較複雜，語言、文化、價值都混在一起。

謝銘祐新專輯《偏南》有一個傷痕區，寫過往時代因為政治受害或是離散的台灣人。（記者胡如虹攝）



★難抹平的歷史傷痕 翻閱資料譜寫《偏南》

他在《偏南》專輯中還設定了一個傷痕區，寫過往時代因為政治受害抑是離散的台灣人，有寫給黃文雄的《異鄉人》、湯德章的《我是誰》、228受難者及其家屬的《攬入心肝》、黃敏的《無應的批》。

因為每一首歌都是謝銘祐翻閱了很多資料才寫的故事，每一首歌的故事他可以侃侃而談，也讓這些人的生平事蹟再度被看到、聽到獲得關注。

聽謝銘祐用歌聲說故事，「敢有歌 湧來就哀幾聲 哀彼片腹肚闊闊 夢中的海岸 天若光 閃爍的金仔沙 敢會泅入阮心肝 缺角彼一半」，他的歌聲泅入我們的心肝，暖暖、重重的，躁動的心似乎也慢了下來。

胡如虹和她的藝人朋友謝銘祐（右）。（記者潘少棠攝）

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