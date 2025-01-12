晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

FIFTY FITFY同台幻藍小熊 除夕夜共舞飆人氣

崔榮晙（右二）有幸再度來台演出，直呼意義非凡。（記者王文麟攝）崔榮晙（右二）有幸再度來台演出，直呼意義非凡。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《WE ARE 我們的除夕夜》昨晚於台北流行音樂中心進行錄影，「台韓4團共演」成了演出看點，包括韓國女團FIFTY FITFY、神級編舞家崔榮晙與所屬舞團TEAM SAME，還有台灣女團幻藍小熊，以及台韓跨國選秀節目《SCOOL》的出道團SEVENTOEIGHT，互尬展現不同魅力。

幻藍小熊（左）與FIFTY FITFY首度共演，畫面可愛迷人。（記者王文麟攝）幻藍小熊（左）與FIFTY FITFY首度共演，畫面可愛迷人。（記者王文麟攝）

4團參演「WE ARE SENSATIONAL」一連唱跳10首歌，最後在台上齊聚共舞，FIFTY FITFY重現在YouTube上點閱近2億的超夯神曲《Cupid》，精采程度爆表。

SEVENTOEIGHT成團後首度參與除夕表演節目，與崔榮晙從師生關係晉升同事。（記者王文麟攝）SEVENTOEIGHT成團後首度參與除夕表演節目，與崔榮晙從師生關係晉升同事。（記者王文麟攝）

FIFTY FITFY特別苦練華語歌，前天抵台後就直奔北流與另3團會合，一路排練至深夜，初次來台演出誠意十足。

PIZZALI（左起）、高爾宣與王ADEN合作饒舌歌曲。（記者王文麟攝）PIZZALI（左起）、高爾宣與王ADEN合作饒舌歌曲。（記者王文麟攝）

身為台韓混血的老么ATHENA，透露成員CHANELLE很喜歡學華語，所以還特別向她請教，昨天全體成員一起大喊「我很開心」，祝賀大家新年快樂，而她們這次也在《WE ARE》上演唱華語歌，改編自她們的韓語歌曲《Push Your Love》。

韓國編舞家崔榮晙之前就是幻藍小熊及SEVENTOEIGHT的舞蹈老師，提到新的一年可以跟這麼棒的藝人一起度過非常開心，「又來到台灣，真的意義深厚。」不忘強調台灣美食很好吃。

崔榮晙更表示，這次跟SEVENTOEIGHT相遇，雙方已非師徒關係而是同事，要他們放鬆不用太緊張；幻藍小熊則說很榮幸可以和前輩、師弟同台，希望能夠帶給大家很帥氣且精采的表演。

高爾宣澤與PIZZALI、王ADEN一同合作，特別將饒舌歌曲加入舞蹈元素，他們擁有深厚情誼，PIZZALI、王ADEN更對鏡頭喊話，除夕夜會包台幣五位數的紅包給高爾宣剛出生的女兒，讓高爾宣直呼期待。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中