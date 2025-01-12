FIFTY FITFY同台幻藍小熊 除夕夜共舞飆人氣

崔榮晙（右二）有幸再度來台演出，直呼意義非凡。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《WE ARE 我們的除夕夜》昨晚於台北流行音樂中心進行錄影，「台韓4團共演」成了演出看點，包括韓國女團FIFTY FITFY、神級編舞家崔榮晙與所屬舞團TEAM SAME，還有台灣女團幻藍小熊，以及台韓跨國選秀節目《SCOOL》的出道團SEVENTOEIGHT，互尬展現不同魅力。

幻藍小熊（左）與FIFTY FITFY首度共演，畫面可愛迷人。（記者王文麟攝）

4團參演「WE ARE SENSATIONAL」一連唱跳10首歌，最後在台上齊聚共舞，FIFTY FITFY重現在YouTube上點閱近2億的超夯神曲《Cupid》，精采程度爆表。

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SEVENTOEIGHT成團後首度參與除夕表演節目，與崔榮晙從師生關係晉升同事。（記者王文麟攝）

FIFTY FITFY特別苦練華語歌，前天抵台後就直奔北流與另3團會合，一路排練至深夜，初次來台演出誠意十足。

PIZZALI（左起）、高爾宣與王ADEN合作饒舌歌曲。（記者王文麟攝）

身為台韓混血的老么ATHENA，透露成員CHANELLE很喜歡學華語，所以還特別向她請教，昨天全體成員一起大喊「我很開心」，祝賀大家新年快樂，而她們這次也在《WE ARE》上演唱華語歌，改編自她們的韓語歌曲《Push Your Love》。

韓國編舞家崔榮晙之前就是幻藍小熊及SEVENTOEIGHT的舞蹈老師，提到新的一年可以跟這麼棒的藝人一起度過非常開心，「又來到台灣，真的意義深厚。」不忘強調台灣美食很好吃。

崔榮晙更表示，這次跟SEVENTOEIGHT相遇，雙方已非師徒關係而是同事，要他們放鬆不用太緊張；幻藍小熊則說很榮幸可以和前輩、師弟同台，希望能夠帶給大家很帥氣且精采的表演。

高爾宣澤與PIZZALI、王ADEN一同合作，特別將饒舌歌曲加入舞蹈元素，他們擁有深厚情誼，PIZZALI、王ADEN更對鏡頭喊話，除夕夜會包台幣五位數的紅包給高爾宣剛出生的女兒，讓高爾宣直呼期待。

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