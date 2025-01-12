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娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》柯叔元打工名劇跑龍套 跑出演藝人生

53歲的柯叔元演技精湛，兩度入圍金鐘，很有熟男魅力。（記者王文麟攝）53歲的柯叔元演技精湛，兩度入圍金鐘，很有熟男魅力。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

柯叔元自認從小就不愛唸書，重考4次才考上台藝大戲劇系，成為班上最年長的新生，他對戲劇一點興趣都沒，天天蹺課，直到在名劇《杜蘭朵公主》跑龍套，碰到戲中義大利籍男主角因感冒在唱名曲《公主徹夜未眠》最後一場戲「失聲」，卻願意無償補演，讓他敬佩，也打開自己對於表演的興趣。

柯叔元小時候臉頰肉嘟嘟，相當討喜。（柯叔元提供）柯叔元小時候臉頰肉嘟嘟，相當討喜。（柯叔元提供）

★就愛體育 加入校隊奪UBA冠軍

他國中畢業後考上台北商專，但身為公司管理階層的爸爸和公務員出身的媽媽「望子成龍」，希望他唸高中後再讀大學，才能出人頭地，逼著他唸延平高中，但他考大學不斷落榜，一到重考班就會先找愛打籃球、玩撞球的志同道合朋友，呼朋引伴蹺課。他回想當時的叛逆行徑，哈哈大笑說：「補習班會寄通知單說我遲到、早退又曠課，加上收費很貴，爸媽知道後非常氣！」但他依舊故我。

柯叔元自認長相是「老著來放」，年輕時與現在差異不大。（柯叔元提供）柯叔元自認長相是「老著來放」，年輕時與現在差異不大。（柯叔元提供）

後來當完兵退伍，柯叔元依舊還在考大學的路上匍匐前行，大哥看不下去，要他試試看去考剛從三專改制為學院的台藝大，柯叔元一開始很抗拒，認為「這學校很娘」，後來拗不過大哥，乖乖去考術科，意外上榜。

柯叔元在左營服役，當了2年海軍。（柯叔元提供）柯叔元在左營服役，當了2年海軍。（柯叔元提供）

柯叔元因為當兵2年加上重考，算是最年長的「新生」，總認為同學和學長姐都是「小屁孩」，但他慶幸當年台藝大開始招收體保生，讓他的大學生活多了籃球校隊，甚至打到當年UBA（大專籃球聯賽）冠軍，好不風光。

★校外打工 被失聲巨星點燃表演火苗

除了體育生活，上大學後，他把生活重心都放在校外打工，兼當劇場演員和模特兒，他起初抱持著玩票性質，有次學長認為他長得帥、身高又夠，找他參與名劇《杜蘭朵公主》的龍套角色，柯叔元得知演出9場就會有8100元收入立刻一口答應。

柯叔元穿古裝演出《土地公傳奇》，扮相酷似鄭少秋。（柯叔元提供）柯叔元穿古裝演出《土地公傳奇》，扮相酷似鄭少秋。（柯叔元提供）

沒想到一進去，他就被義大利籍的導演挑中演出波斯王子，角色需要開口唱歌，好在有合唱團的人在他背後替他演唱。

有次正式登台演出，男主角在唱名曲《公主徹夜未眠》時意外倒嗓，最後甚至在舞台上把嗓子唱到破掉沒聲音，讓站在側幕的柯叔元看了心驚膽跳，除了這名演員是柯叔元心中第一名的角色之外，「我看到幕降下來後，老先生哭了出來，他失去引以為傲的嗓子，等於在觀眾面前脫光光的無力。」從那一刻起，他心中對於表演就燃起了火苗，直至今日。

柯叔元為了在舞台劇《天龍八部之喬峰》演喬峰，開始留鬍子。（柯叔元提供）柯叔元為了在舞台劇《天龍八部之喬峰》演喬峰，開始留鬍子。（柯叔元提供）

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