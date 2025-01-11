《韓流接力登台》J-HOPE單飛5月連唱兩天 BOYNEXTDOOR清明連假開唱 CNBLUE3月登高流

J-HOPE（中）首次以單飛身分開唱，也是暌違5年再度有BTS成員來台演出。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕寒流來襲，「韓流」也要接連登場！韓國天團「BTS」防彈少年團的成員J-HOPE昨天上午宣布將舉行世界巡迴演唱會，5月24、25日於林口體育館連唱2天，已經讓等了超過5年的台灣ARMY（粉絲名）摩拳擦掌，準備搶票。

J-HOPE在去年10月完成兵役，是BTS中第2位退伍的成員，粉絲們都敲碗舉行演唱會，一解相思之苦。他昨上午宣布將舉行《HOPE ON THE STAGE》巡迴，2月28日起在首爾連唱3天，接下來將前往美國、亞洲等城市演出。台灣則在林口體育館舉行，兩天預估可吸引3萬人進場。

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BOYNEXTDOOR由Taesan（左起）、Sungho、Jaehyun、Leehan、Riwoo、Woonhak組成，是最強新男團之一。（達志影像）

與BTS同隸屬於HYBE，超人氣師弟團BOYNEXTDOOR則將在清明連假首日、4月3日在五股的新北市工商展覽中心舉辦首次專場演唱會，他們是饒舌歌手ZICO在2023年推出的新生代男團，去年4月曾登上高雄世運主場館參加拼盤演唱會，當時充滿青春活力的表演和俏皮逗趣的反應就令觀眾為之驚豔，如今6位鄰家男孩將來台開唱，門票在1月23日開賣。

鄭容和率領CNBLUE在3月於高雄流行音樂中心舉行安可演唱會。（和協整合行銷提供）

至於來台灣像是在「走灶咖」的CNBLUE，昨天也正式宣布將在3月8日於高雄流行音樂中心舉辦「VOYAGE into X」巡迴演唱會安可場，用專場來為出道15週年揭開序幕。

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