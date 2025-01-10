（洛杉磯野火）好萊塢巨星豪宅燒剩網球場 潔美李寇蒂斯社區陷火海

比利克里斯托的家遭野火燒到只剩網球場。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕美國南加州洛杉磯野火肆虐，高級社區「帕利薩德」災情慘重，許多好萊塢明星成了受災戶！包括湯姆漢克的兒子查特漢克、「小班」班艾佛列克、電影《媽的多重宇宙》奧斯卡最佳女配角潔美李寇蒂斯、芭黎絲希爾頓、男星比利克里斯托等人都未能倖免；第97屆奧斯卡金像獎更為此延後宣布入圍名單！

查特漢克（左起）和老爸湯姆漢克的老家被大火肆虐燒為平地。（達志影像）因大火肆虐，班艾佛列克被拍到正逃離家園。（達志影像）

查特漢克在IG限動提及︰「我長大的地方目前被燒為平地。為帕利薩德祈禱。」小班則被外媒拍到從豪宅區緊急撤離，也有一說是他和前妻嘉納與3個小孩一起逃離家園；至於比利克里斯托的家裡更是燒到只剩網球場，他向外媒痛訴：「非常心碎，這棟房子擁有許多回憶。」

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比利克里斯托（右）和妻子珍妮絲在野火肆虐下痛失家園。（美聯社）



潔美李寇蒂斯發文稱：「我住的社區正陷入火海，這情況太恐怖了。」並說：「目前我和家人很安全，但其他人正失去家園。」呼籲民眾傳遞正確資訊，勿相信不實報導。

潔美李寇蒂斯曬出野火焚燒照，畫面怵目驚心。（翻攝自IG）潔美李寇蒂斯發文報平安，並呼籲民眾傳遞正確資訊。（美聯社）

★奧斯卡延後公布入圍名單

此次野火蔓延，加州州長及洛杉磯市長皆宣布緊急狀態，至少10萬名洛杉磯居民被迫撤離家園。演員詹姆士伍茲親睹火災發生當下，表示現場一片混亂，形容像末日景況，周遭每棟房子都著火。

此外，美國影藝學院宣布，原訂當地時間17日公布的奧斯卡入圍名單將延至19日公布，學院將延後兩天至14日截止投票。

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