晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lulu談邱軍嘆可惜 身為運將女兒同感悲傷

Lulu一身紅色洋裝笑稱是扮演「辣版」魔女。（記者王文麟攝）Lulu一身紅色洋裝笑稱是扮演「辣版」魔女。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵昨出席吉卜力開展活動，一身紅色洋裝笑稱是扮演「辣版」魔女，過去從她主持的歌唱選秀節目《聲林之王》中出道的邱軍去年底涉嫌撞死人肇逃事件，Lulu提到在節目中跟邱軍相處一切正常，針對涉嫌肇逃一事，身為「運將女兒」的Lulu表示是極大的悲傷，「我想相關的後續應該都還在調查當中，我也不方便說太多，但我希望受傷的家屬可以得到的安慰，也希望大家都好。」

Lulu的父親是名資深計程車司機，昨聽聞邱軍一事Lulu深表遺憾，「（邱軍）確實是我們節目出身的選手，覺得非常可惜，不管怎樣都是很遺憾的事情。」至於是否會勸邱軍出面道歉？Lulu則表示：「我覺得該怎麼做就怎麼做。」

而Lulu日前主持台北跨年前不久爆出搭舞台的工人身亡，Lulu也在粉專貼出向舞台鞠躬致敬的照片，對無名英雄致意，她坦言當時主持心情相當沉重，並呼籲安全真的是最首要的。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中