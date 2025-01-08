Lulu談邱軍嘆可惜 身為運將女兒同感悲傷

Lulu一身紅色洋裝笑稱是扮演「辣版」魔女。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵昨出席吉卜力開展活動，一身紅色洋裝笑稱是扮演「辣版」魔女，過去從她主持的歌唱選秀節目《聲林之王》中出道的邱軍去年底涉嫌撞死人肇逃事件，Lulu提到在節目中跟邱軍相處一切正常，針對涉嫌肇逃一事，身為「運將女兒」的Lulu表示是極大的悲傷，「我想相關的後續應該都還在調查當中，我也不方便說太多，但我希望受傷的家屬可以得到的安慰，也希望大家都好。」

Lulu的父親是名資深計程車司機，昨聽聞邱軍一事Lulu深表遺憾，「（邱軍）確實是我們節目出身的選手，覺得非常可惜，不管怎樣都是很遺憾的事情。」至於是否會勸邱軍出面道歉？Lulu則表示：「我覺得該怎麼做就怎麼做。」

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而Lulu日前主持台北跨年前不久爆出搭舞台的工人身亡，Lulu也在粉專貼出向舞台鞠躬致敬的照片，對無名英雄致意，她坦言當時主持心情相當沉重，並呼籲安全真的是最首要的。

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