晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈讓我們藝起讀書吧〉韓寧看齊河正宇 下戲繪畫紓壓

韓寧推薦兩本談創作的書。（記者潘少棠攝）韓寧推薦兩本談創作的書。（記者潘少棠攝）

記者蕭方綺／專訪

北一女、陽明牙醫系畢業的演員韓寧是標準的學霸，她日前拍完電影，休息期間開始接觸油畫，常上網看教學影片，爸爸偶爾會疑惑問她怎不去工作，在家做什麼，讓她開始思索：「畫畫和演員的關係是什麼？」而她現在推薦的2本書也和她的心境有關，一本是韓國演員河正宇的《有感覺，河正宇的繪畫與生活隨筆》，另一本則是梅森‧柯瑞的《她們的創作日常》。

韓寧認為演員也是創作家。（記者潘少棠攝）韓寧認為演員也是創作家。（記者潘少棠攝）

她提到河正宇有許多身分，除了作為演員，也會畫畫、當編導，書中寫了自己不同身分轉換的感受與觀察，當韓寧思考繪畫和演員的關聯時，河正宇在書中給了他自己版本的解答，河正宇提到自己時常演出殺人犯之類的反派角色，常常導致心裡壓力大，憤恨情緒會累積在身體中，下戲後透過繪畫，他認為「畫作是卸下角色後的紓壓，是能讓他健康活著的循環」。

韓寧覺得河正宇的想法很有趣，她說：「能藉由繪畫抒發心情，我也很享受這樣的過程，但我還在尋找自己的答案。」

而另一本書《她們的創作日常》描繪了包括畫家、作家、表演者、導演、編舞、設計師等143位女性藝術家的日常和創作過程，韓寧笑說：「書中會描述她們幾點起床、日常生活的瑣碎安排，像是在窺視她們的生活。」

演員當然也是種創作家，有戲拍的日子要創作角色，等戲的時刻則要安撫自己的焦慮、保持最佳身體狀態，她說：「看這本書會得到安慰，像我沒戲拍的時候，依舊會維持固定運動、畫畫，不想因為沒有拍戲就停滯下來。」她透過這本書看到各領域的大師也會有這方面的煩惱，笑說：「不是只有我這麼廢，大家都有焦慮。」

她還提到書中描繪一些女性生了孩子後，維持工作與家庭生活的平衡，讓她想到曾獲金鐘女配角獎的孫可芳，韓寧瞬間化身迷妹，直呼：「我是她的粉絲，會一直關注她生完小孩後的動態，好奇她怎麼取得平衡，好希望看到她復出拍戲！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中