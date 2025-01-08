〈讓我們藝起讀書吧〉韓寧看齊河正宇 下戲繪畫紓壓

韓寧推薦兩本談創作的書。（記者潘少棠攝）

記者蕭方綺／專訪

北一女、陽明牙醫系畢業的演員韓寧是標準的學霸，她日前拍完電影，休息期間開始接觸油畫，常上網看教學影片，爸爸偶爾會疑惑問她怎不去工作，在家做什麼，讓她開始思索：「畫畫和演員的關係是什麼？」而她現在推薦的2本書也和她的心境有關，一本是韓國演員河正宇的《有感覺，河正宇的繪畫與生活隨筆》，另一本則是梅森‧柯瑞的《她們的創作日常》。

韓寧認為演員也是創作家。（記者潘少棠攝）

她提到河正宇有許多身分，除了作為演員，也會畫畫、當編導，書中寫了自己不同身分轉換的感受與觀察，當韓寧思考繪畫和演員的關聯時，河正宇在書中給了他自己版本的解答，河正宇提到自己時常演出殺人犯之類的反派角色，常常導致心裡壓力大，憤恨情緒會累積在身體中，下戲後透過繪畫，他認為「畫作是卸下角色後的紓壓，是能讓他健康活著的循環」。

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韓寧覺得河正宇的想法很有趣，她說：「能藉由繪畫抒發心情，我也很享受這樣的過程，但我還在尋找自己的答案。」

而另一本書《她們的創作日常》描繪了包括畫家、作家、表演者、導演、編舞、設計師等143位女性藝術家的日常和創作過程，韓寧笑說：「書中會描述她們幾點起床、日常生活的瑣碎安排，像是在窺視她們的生活。」

演員當然也是種創作家，有戲拍的日子要創作角色，等戲的時刻則要安撫自己的焦慮、保持最佳身體狀態，她說：「看這本書會得到安慰，像我沒戲拍的時候，依舊會維持固定運動、畫畫，不想因為沒有拍戲就停滯下來。」她透過這本書看到各領域的大師也會有這方面的煩惱，笑說：「不是只有我這麼廢，大家都有焦慮。」

她還提到書中描繪一些女性生了孩子後，維持工作與家庭生活的平衡，讓她想到曾獲金鐘女配角獎的孫可芳，韓寧瞬間化身迷妹，直呼：「我是她的粉絲，會一直關注她生完小孩後的動態，好奇她怎麼取得平衡，好希望看到她復出拍戲！」

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