小優自清喊單身很乾淨 喊冤衰捲大根生子爭議

小優昨出面自清目前單身，也沒有爆料大根未婚生子。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕Lala蘇心甯近來成為網購女裝創意總監，昨品牌聯名活動眾星雲集，遭傳介入他人婚姻的小優不畏風波現身力挺，她強調清者自清，和已婚攝影師僅是工作關係，自糗如今認識朋友都先看身分證，表示︰「現在單身很乾淨。」

小優8月被拍到對已婚攝影師埋胸撒嬌，她說兩人早就沒聯絡，也反省當時沒有分清男女界線，大剌剌行徑確實不妥。而男星大根日前遭爆未婚生子，劍指小優就是爆料者，面對突來指控，她再次喊冤︰「演藝圈就是這樣風風雨雨，希望把重心放工作。」

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小優對於衰捲爭議很無奈，透露事發當下立刻跟大根聯繫，解釋自己並非爆料者，她哀嘆現階段只想修身養性，對大根感情狀態不知情，彼此之間也沒有仇恨，很意外會牽扯其中，連老闆吳宗憲都安慰她：「有新聞總比沒新聞好。」

Lala蘇心甯斜槓女裝創意總監，早前赴菲律賓遊學沒有豔遇。（記者王文麟攝）

Lala近期和何妤玟赴菲律賓遊學，哀號身邊都是小鮮肉，實在「吃不下去」，不過何妤玟倒認了19歲的日本男生當乾兒子，她大方分享自己年輕時的偶像中森明菜、工藤靜香，以及早期流行的日劇、日文歌等，讓對方感謝表示，更了解自己爸爸的年代。

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