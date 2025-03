（胡如虹和她的藝人朋友們）李驥真摰認錯 探索心境18年回歸歌壇

李驥出了《認錯2025》,也計畫明年舉辦演唱會。(記者胡舜翔攝)

文/胡如虹

今年7月,林志炫在台北小巨蛋舉辦了ON Etake2.0「我忘了我已老去」演唱會,很多粉絲期待能聽到他唱優客李林時期的招牌歌曲《認錯》,因為當年李驥和林志炫合組的優客李林就是以《認錯》這首歌走紅,可惜林志炫並沒有唱。

歌迷的遺憾,李驥懂。

★優客李林 各自精彩很少聯絡

「歌迷應該有18年沒有聽到優客李林現場演唱《認錯》了。」李驥說從2006年他和林志炫曾短暫合體舉辦「再見優客李林」演唱會後,兩人已18年沒有同台演出,就連私底下也鮮少聯絡,「我懂他可能有自己想要唱的歌,所以18年來沒有在公開場合唱過《認錯》,沒關係,他不唱,我來唱。」

李驥還是一樣習慣戴著墨鏡,抱著吉他。(記者胡舜翔攝)

那一日在華納版權公司看戴著墨鏡的李驥講起他決定復出歌壇,已把1990年寫的第一個《認錯》版本和1991出版的《認錯》版本改成《認錯2025》,應我們的要求,抱起吉他放聲高歌《認錯》,從第一句歌詞「I don’t believe it 是我放棄了你」滿滿的熟悉感,就讓人掉進美好的回憶裡,攝影記者舜翔忍不住有感而發說,上次去看林志炫演唱會沒有聽到《認錯》很失望,現在聽到都快哭出來了。

★寓教於樂 教兒童美語練好歌喉

優客李林的歌迷對《認錯》念念不忘,李驥對《認錯》也一樣念念不忘,因為那是他在歌壇最輝煌的紀錄。雖然他在優客李林拆夥後,單飛出了一張專輯,不想被當成「過氣歌手」便離開歌壇,回到所學的資訊業,又去唸研究所,當過心理諮商師、企業培訓,這10年則投身兒童美語教育。但他說他並沒有停止音樂工作,因為在給小朋友上課的時候,他會帶著烏克麗麗彈彈唱唱。

李驥用吉他示範起他為了教小朋友「How old are you」這句英文譜寫的音樂,簡單的旋律配上誇張逗趣的動作,很容易就把「How old are you」這句英文記住。

「音樂有一種魔力,透過音樂讓小朋友更喜歡學習,這也正好是我所擅長的。」李驥從事兒童教育,不但滿足了他做音樂的欲望,還有一個舞台可以讓他表演。他笑說孩子就像一張白紙,你怎麼唱,就算唱得不好,孩子也聽得很開心,無形之中讓他也把歌喉練好了,以前唱不上去的高音,現在都能唱了。

李驥笑稱現在唱歌比以前好很多,但還是不敢說很有自信。(記者胡舜翔攝)

★醒覺回歸 喜愛舞台勇敢面對

唱歌曾經是李驥最沒有自信的硬傷,當年他一直覺得自己是優客李林的拖油瓶,優客李林解散後,他害怕被貼上「過氣歌手」的標籤,不斷的在逃避,做過很多行業,學心理諮商、加入福智佛教團體,經過佛學和心理學的洗禮,探索自我和生命的意義,現在已能坦然的面對自己還是愛舞台的,還是想要唱歌給大家聽。

李驥曾經在他出版的《認錯:醒覺》書中寫道︰「我曾經選擇逃避,而現在,我選擇面對。傷疤的底下是新生的血肉,期望我們都能得到重生的救贖。」也在教小朋友的過程中發現,「每次孩子跟父母親有衝突的時候,孩子臭臉說出來的話,其實就是在為父母親開一扇門,告訴你要往哪個方向走,只是你不聽,還是執意要這樣衝過去,那一定是撞車啊!」父母跟孩子如此,唱歌也一樣,「歌迷想聽,那就唱!」

李驥唱1991的《認錯》,也唱《認錯2025》,自己寫的歌,自己改編,更見真味,相隔33年的《認錯2025》,情感很真摯,一句一字唱著歲月的軌跡,後勁很強。

胡如虹(右)和她的藝人朋友李驥。(記者胡舜翔攝)

