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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）李驥真摰認錯 探索心境18年回歸歌壇

李驥出了《認錯2025》，也計畫明年舉辦演唱會。（記者胡舜翔攝）李驥出了《認錯2025》，也計畫明年舉辦演唱會。（記者胡舜翔攝）

文／胡如虹

今年7月，林志炫在台北小巨蛋舉辦了ON Etake2.0「我忘了我已老去」演唱會，很多粉絲期待能聽到他唱優客李林時期的招牌歌曲《認錯》，因為當年李驥和林志炫合組的優客李林就是以《認錯》這首歌走紅，可惜林志炫並沒有唱。

歌迷的遺憾，李驥懂。

★優客李林  各自精彩很少聯絡

「歌迷應該有18年沒有聽到優客李林現場演唱《認錯》了。」李驥說從2006年他和林志炫曾短暫合體舉辦「再見優客李林」演唱會後，兩人已18年沒有同台演出，就連私底下也鮮少聯絡，「我懂他可能有自己想要唱的歌，所以18年來沒有在公開場合唱過《認錯》，沒關係，他不唱，我來唱。」

李驥還是一樣習慣戴著墨鏡，抱著吉他。（記者胡舜翔攝）李驥還是一樣習慣戴著墨鏡，抱著吉他。（記者胡舜翔攝）

那一日在華納版權公司看戴著墨鏡的李驥講起他決定復出歌壇，已把1990年寫的第一個《認錯》版本和1991出版的《認錯》版本改成《認錯2025》，應我們的要求，抱起吉他放聲高歌《認錯》，從第一句歌詞「I don’t believe it 是我放棄了你」滿滿的熟悉感，就讓人掉進美好的回憶裡，攝影記者舜翔忍不住有感而發說，上次去看林志炫演唱會沒有聽到《認錯》很失望，現在聽到都快哭出來了。

★寓教於樂 教兒童美語練好歌喉

優客李林的歌迷對《認錯》念念不忘，李驥對《認錯》也一樣念念不忘，因為那是他在歌壇最輝煌的紀錄。雖然他在優客李林拆夥後，單飛出了一張專輯，不想被當成「過氣歌手」便離開歌壇，回到所學的資訊業，又去唸研究所，當過心理諮商師、企業培訓，這10年則投身兒童美語教育。但他說他並沒有停止音樂工作，因為在給小朋友上課的時候，他會帶著烏克麗麗彈彈唱唱。

李驥用吉他示範起他為了教小朋友「How old are you」這句英文譜寫的音樂，簡單的旋律配上誇張逗趣的動作，很容易就把「How old are you」這句英文記住。

「音樂有一種魔力，透過音樂讓小朋友更喜歡學習，這也正好是我所擅長的。」李驥從事兒童教育，不但滿足了他做音樂的欲望，還有一個舞台可以讓他表演。他笑說孩子就像一張白紙，你怎麼唱，就算唱得不好，孩子也聽得很開心，無形之中讓他也把歌喉練好了，以前唱不上去的高音，現在都能唱了。

李驥笑稱現在唱歌比以前好很多，但還是不敢說很有自信。（記者胡舜翔攝）李驥笑稱現在唱歌比以前好很多，但還是不敢說很有自信。（記者胡舜翔攝）

★醒覺回歸 喜愛舞台勇敢面對

唱歌曾經是李驥最沒有自信的硬傷，當年他一直覺得自己是優客李林的拖油瓶，優客李林解散後，他害怕被貼上「過氣歌手」的標籤，不斷的在逃避，做過很多行業，學心理諮商、加入福智佛教團體，經過佛學和心理學的洗禮，探索自我和生命的意義，現在已能坦然的面對自己還是愛舞台的，還是想要唱歌給大家聽。

李驥曾經在他出版的《認錯：醒覺》書中寫道︰「我曾經選擇逃避，而現在，我選擇面對。傷疤的底下是新生的血肉，期望我們都能得到重生的救贖。」也在教小朋友的過程中發現，「每次孩子跟父母親有衝突的時候，孩子臭臉說出來的話，其實就是在為父母親開一扇門，告訴你要往哪個方向走，只是你不聽，還是執意要這樣衝過去，那一定是撞車啊！」父母跟孩子如此，唱歌也一樣，「歌迷想聽，那就唱！」

李驥唱1991的《認錯》，也唱《認錯2025》，自己寫的歌，自己改編，更見真味，相隔33年的《認錯2025》，情感很真摯，一句一字唱著歲月的軌跡，後勁很強。

胡如虹（右）和她的藝人朋友李驥。（記者胡舜翔攝）胡如虹（右）和她的藝人朋友李驥。（記者胡舜翔攝）

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