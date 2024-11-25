《金馬61評審內幕》鍾雪瑩打敗張艾嘉 評審不服翻案未成

鍾雪瑩抱走金馬獎盃，將把它放在床頭。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮前晚落幕，金馬執委會執行長聞天祥分享評選內幕，特別指出在選出港星鍾雪瑩成為新科影后後，有支持吳君如、張艾嘉的評審提出「翻案」，但因為翻案門檻極高，16位評審中至少要有11位同意才能通過，最後並未成功。

張艾嘉（左）無緣影后，李安現身慶功宴力挺。（記者陳奕全攝）

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最佳女主角是死亡之組，聞天祥指出，鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》中做出非常精彩有層次的表現，讓她在這些「國王級」影后的入圍者中脫穎而出。

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張艾嘉未獲影后獎盃，無緣打平張曼玉紀錄，卻絲毫不覺得可惜，倒是被金馬執委會主席李屏賓爆料有意退休，讓她嚇得緊急澄清，表示演戲演了50多年，是時候要給年輕人機會，幕後還有很多工作在等著她。

張艾嘉感激表示，人到7旬還能夠遇到《女兒的女兒》這麼好的作品，「妳說我遺不遺憾呢，我沒有什麼遺憾，我希望以後我還能演出的話，一定是要讓我覺得真的非常棒的角色。」

最難產的則是最佳男配角，前後投了5輪才選出《角頭—大橋頭》的施名帥，與他競爭最激烈的是《小雁與吳愛麗》的曾國城。聞天祥以「難分難解」形容評選過程，但施名帥在片中的表現發動了電影的動能，展現成熟演員的能耐。曾國城雖然惜敗施名帥，但評審盛讚他的表演出色。

此次中國電影包辦不少大獎，婁燁的《一部未完成的電影》與耿軍執導的《漂亮朋友》在最佳劇情片、最佳導演獎一路廝殺，最後都由《一部未完成的電影》勝出，不過《漂亮朋友》的張志勇成功在金馬稱帝，為作品爭光。與張志勇纏鬥到最後的是《看我今天怎麼說》的港星游學修，評審大讚游學修未來可期。

值得一提的是，今年金馬評審團主席譚家明因腰傷舊疾復發，未能參與評選工作。

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