〈人物專訪〉柯叔元幸運老爸 謝前妻教子有方

柯叔元遺憾因工作不能陪伴孩子成長，但他不後悔犧牲，也為兒女感到驕傲。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

柯叔元在華視、東森戲劇《阿榮與阿玉》中，因年輕時北漂，錯過女兒林玟誼成長時光，父女之間有不少爭執。戲外，柯叔元因長時間拍戲，鮮少陪伴一雙兒女，他受訪時數度感謝前妻很會教育小孩，女兒一點都不叛逆，雖著迷社團活動，成績仍舊很好，今年是台大新鮮人，讓他很驕傲。

黃新皓（左起）和林玟誼在《阿榮與阿玉》中因爸爸柯叔元缺席童年時光，對他突然現身很不能諒解。

（華視提供）

忙拍戲少陪家人 眼睛工傷留後遺症

柯叔元和林玟誼劇中父女情的培養，皆來自彼此對於自家女兒、爸爸的投射，柯叔元感慨過去都在工作，和小孩相處時間少，但他不後悔，「他們是我一輩子的責任。」長年拍戲工傷，柯叔元如今雙眼不時會出現血絲，拍照前要滴眼藥水，加上他23年前動近視雷射手術，但術後沒休息，隔天就趕著拍《台灣霹靂火》，留下後遺症。

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雖然和孩子少碰面，柯叔元提到女兒滿是驕傲，他透露女兒熱愛吉他社，課餘時間會參與許多學校活動，他也數度出席女兒高中時的成果發表會，「她的同學都知道她爸爸是柯叔元，雖然沒跟我要過簽名，但都覺得『妳爸爸還滿帥的』。」

柯叔元2017年曾帶著當時小學六年級的女兒走金鐘紅毯。

（資料照，記者王文麟攝）

女兒曾陪走金鐘紅毯 再次揪她狠遭打槍

柯叔元今年再度入圍金鐘獎，2017年他首次入圍時曾帶著女兒一同走紅毯，當時他女兒才小學六年級，這回他連詢問女兒要不要陪同老爸走紅毯的句子都還沒說完，就被打槍，問柯叔元會不會心碎？他苦笑表示：「小孩長大了啊！有自己的生活和想法。」

柯叔元自認是個幸運的老爸，除了這幾年剛好都接到不同於以往本土劇的角色，讓他工作起來很有成就感之外，一雙兒女也乖巧、會讀書，問柯叔元小孩會讀書是因為他要求高？他立刻大笑回：「我自己不愛讀書，大學考了4次，哪敢要求小孩！」強調是前妻教育方式好。

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