陳雪甄周旋3男不苦了 鄭志偉自豪沒空窗期

梁正群（左起）、馬國賢、陳雪甄、鄭志偉和游珈瑄昨宣傳新戲《芙蓉》，談起各自對家庭、感情的觀念。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳雪甄、鄭志偉和馬國賢等人昨出席公視人生劇展《芙蓉》首映記者會，戲裡陳雪甄飾演新住民配偶，和前夫鄭志偉離婚後，與高英軒、梁正群各自有一段情，她過去多演苦情女，這回笑嘻嘻表示：「拍戲以來福利最好的一次。」周旋3男之間，她和鄭志偉的共同話題是股票，另外和高英軒有親密戲，直呼：「他身材非常好！」

戲裡剖析婚姻和愛情關係，戲外的陳雪甄2018年離婚，坦言自小家庭就灌輸「長大後要結婚生子」觀念，因此離婚簽字時當然有掙扎，如今繼續追尋真愛？她只說：「人在每個年紀都有戀愛自由。」

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55歲的鄭志偉被陳雪甄誇是「單身貴族」，因他未婚、沒小孩，鄭志偉自豪表示：「從沒有過空窗期。」目前交往3個多月的女友年紀約30歲，他自認每一段感情都是以結婚為前提，「但不想有小孩，我年紀大，若有個萬一，壓力就會全在另一半身上。」

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