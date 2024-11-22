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張洛君投身公益拒回歸 斷言紅孩兒不會再合體

張洛君主辦「讓愛閃耀」公益畫展至今第6屆，邀請圈內好友共襄參與。（記者陳奕全攝）張洛君主辦「讓愛閃耀」公益畫展至今第6屆，邀請圈內好友共襄參與。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕偶像男團「紅孩兒」90年代紅極一時，隨Energy回歸爆紅，昔日天團也被敲碗再聚舞台，退居幕後的成員張洛君昨出席「讓愛閃耀」公益畫展，透露紅孩兒不會再合體。

張洛君今年邀請超過70位名人及藝術家為愛做畫，他透露轉幕後發展17年，主要心力放在拍片，明年預計會推出新節目；談到紅孩兒回歸則果決的拒絕，他認為合體只會讓偶像形象幻滅，上回就持反對票，還開條件「一定要有單曲、大家要減肥」，「他們都做到了，所以我只能出來，但我覺得美好的回憶就是回憶。」

周宇柔秀出達摩大象，透露和黃豪平不急婚，計畫先凍卵。（記者陳奕全攝）周宇柔秀出達摩大象，透露和黃豪平不急婚，計畫先凍卵。（記者陳奕全攝）

★周宇柔低調拍拖 不急婚先凍卵

女星周宇柔昨秀出自己手繪的達摩大象，祈求生活順遂。她與黃豪平低調交往3年，小倆口有共識不急婚先凍卵，還羞談男友優點，「生活上很多事情他會替我著想，替我想辦法解決，我遇到困難會跟他討論，我是第一次交圈內男友，我們可以理解彼此的工作，我覺得很棒。」

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