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娛樂 最新消息

徐剛嫉妒張志勇爭帝 薛寶鶴笑喊加名額

中國演員薛寶鶴（左起）、徐剛、張迅及王梓行為宣傳電影《漂亮朋友》來台，受訪時妙語如珠。（記者胡舜翔攝）中國演員薛寶鶴（左起）、徐剛、張迅及王梓行為宣傳電影《漂亮朋友》來台，受訪時妙語如珠。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《漂亮朋友》入圍金馬8項大獎，來勢洶洶，中國導演耿軍昨率領演員徐剛、薛寶鶴、王梓行及張迅等人出席記者會，耿軍透露在得知入圍後十分興奮，與張志勇、徐剛及薛寶鶴一起開了視訊喝酒慶祝，還收到朋友送來的蛋糕，上面寫著「漂亮朋友」，慶祝了一整晚。

《漂亮朋友》男主角張志勇入圍影帝，遺憾未能來台，另外兩位演員徐剛、薛寶鶴都被評為遺珠，徐剛假裝開罵：「他們是不是搞錯了啊！」展現幽默性格，並坦言真的有點小嫉妒張志勇入圍，但還是衷心祝福他，薛寶鶴則是喊話金馬獎：「加一個名額！」

耿軍形容這是一部純愛電影，但徐剛在片中與張志勇、薛寶鶴等人都有相當精彩的情慾戲，徐剛與張志勇是多年老友，兩人卻要脫光「坦誠相見」，他開玩笑說：「拍了之後我們感情破裂了！」隨後改口在拍攝床戲前有一點害羞，但畢竟都是專業的演員，「那不是我，而是我塑造的角色。」

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