「新美國隊長」獅城打片揭差異 踹功更威─安東尼麥基穿新戰袍維護正義 史迪奇扭屁屁亂入發布會

新任「美國隊長」安東尼麥基昨出席2024華特迪士尼亞太內容發布會，透露角色心路歷程。（迪士尼提供）

2024華特迪士尼亞太內容發布會昨於新加坡盛大舉行，亞太區500家媒體受邀出席，曝光包括迪士尼、二十世紀影業、探照燈影片、迪士尼動畫、皮克斯、盧卡斯影業及漫威影業等一系列新片獨家預告及資訊，在《美國隊長：無畏新世界》接棒「美國隊長」的安東尼麥基更親臨發布會，笑說很開心可以在片中揍一堆壞人。

「獵鷹」安東尼麥基在《美國隊長：無畏新世界》變身全新「美國隊長」。（漫威影業提供）

安東尼加入漫威滿10年 當上美國隊長自覺責任重大

安東尼透露第一次知道他飾演的「獵鷹」會接棒，是在前任「美國隊長」克里斯伊凡家中地下室，「當時我正在他家看球賽，他問我有沒有看過《復仇者聯盟：終局之戰》的劇本，然後就給我看了最後兩頁。」該場戲正是克里斯將盾牌轉交給安東尼的情節，「我非常激動地跳了起來！」

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今年正逢安東尼以《美國隊長2：酷寒戰士》加入漫威電影宇宙滿10年，他感性表示看著角色一路成長、肩負的責任愈來愈大，「這是一段了不起的旅程。」他透露全新戰袍來自《黑豹》的瓦干達，「新的戰袍可以踢得更用力、飛得更快，最期待你們看到我踹扁很多人！」

「星際寶貝」史迪奇現身2024華特迪士尼亞太內容發布會，大跳扭臀舞。（記者許世穎攝）

史迪奇扭腰擺臀搏版面 預告真人版電影明年上映

迪士尼娛樂共同主席黛娜沃登在記者會上表示，亞太地區是迪士尼十分重要且活躍成長的區域，「放眼全球，沒有其他市場更令我感到振奮，亞太地區擁有豐富的故事等待挖掘，深厚的人才資源，以及對優秀故事持續追求的熱情。」

大受歡迎的「星際寶貝」史迪奇明年也將推出真人版電影《星際寶貝：史迪奇》，史迪奇本尊昨更亂入記者會，造成訊號受干擾，還和台上主持人一起跳扭臀舞。

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