Toro鼓勵SCOOL落敗選手 陳奐霖止步 甜秘密五缺一

Toro鼓勵落敗的選手，不要因為淘汰而退縮。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台韓合作的男團選秀《SCOOL》下週六在高雄巨蛋舉辦總決賽，在最新一集節目，包括陳加樂、陳立其、韓晨、陳奐霖、權利于、林永一、李承旼等人遭淘汰，讓粉絲直呼可惜。

陳奐霖（中）表現欠佳被淘汰，令戰友陳麒文（左起）、李冠緯、陳柏佑（右起）、林川祐感到不捨。（天空娛樂提供）

在最新節目中，導師群一口氣淘汰了7名選手，前輩Energy的成員Toro也現身節目，替淘汰的參賽者送上鼓勵。

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Toro鼓勵落敗的選手，不要因為淘汰而退縮，「不是別人選擇你被淘汰，而是你自己不想做！當你自己決定不要，就是你把自己淘汰！」現場更示範超夯「16蹲」，親授展現舞台魅力的技巧。

由陳麒文、李冠緯、陳奐霖、林川祐、陳柏佑合組的「甜秘密」挑戰蔡依林的歌曲，選手在分組任務的評價兩極，陳奐霖因為表現欠佳遭淘汰。

此外，參賽者林子宸昨遭舊愛控訴劈腿，林子宸是節目主題曲《Dream of You》MV的C位，投票也是名列前茅有望出道。對於劈腿緋聞，天空娛樂回應：「正在了解狀況。」 目前節目賽制沒有異動。

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