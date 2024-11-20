影后渣男薛仕凌手捧林廷憶 嘟嘴求吻謝盈萱

薛仕凌（左）拿著林廷憶的人形立牌，卻轉頭想親謝盈萱，搞笑模仿戲裡劈腿行為。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝盈萱與薛仕凌在夯劇《影后》飾演夫妻，薛仕凌和林廷憶卻意外有婚外情，三角戀情讓人看得很過癮，林廷憶近日在國外工作，昨透過視訊和謝盈萱、薛仕凌一同受訪，薛仕凌還搞笑拿著林廷憶的照片，轉頭親吻謝盈萱，像極了劇中渣男行為，只是兩個女生意外爆出薛仕凌私下會無意識吹口哨的習慣。

薛仕凌總有獨特造型，昨秀出黑色指甲，相當前衛。（記者王文麟攝）

原來薛仕凌平時若沒有吹出腦海中的旋律，會感到很不舒服，後來才意識到可能會影響到其他人的情緒，讓他害羞道歉：「導致其他兩人有PTSD（創傷症候群），我無意識的行為冒犯到她們。」只是他的這個習慣，反倒讓林廷憶感到安心，劇中林廷憶有場主動在薛仕凌面前解開胸罩的大尺度戲，她開拍前並不害羞，「仕凌上戲前會一直吹口哨，我就想說他好像很輕鬆，讓人很自在、有安全感。」

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然而薛仕凌劇中背叛一路支持自己的老婆謝盈萱，戲外，他有交往近12年的對象，薛仕凌表示若結婚不會主動透露，「我不會說謊，但不會主動提」，被問到不會發文分享喜悅，他笑說「我很喜悅就好了！」

至於編導嚴藝文曾事先向演員們做田野調查，謝盈萱自認沒有為劇情貢獻任何故事，唯一有出現在劇中的就是「考駕照」的橋段。

接著問他們若能選擇，想要演出哪個角色？謝盈萱稱自己想演出經紀人、彩妝師等行業，「想站在另一個角色看女演員」，而薛仕凌想演林廷憶的新人角色，因他看到試鏡的片段就想起過往經驗，「以前在小房間裡試戲，運氣好有人對戲，運氣不好自己在那邊演，滿辛苦的。」

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