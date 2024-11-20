〈金馬61新導演論壇〉新導演尬老戲精各憑本事─吳君如沒收片酬先拍 喜翔、楊貴媚磨合多

《白衣蒼狗》曾威量（左起）、《空房間裡的女人》邱陽、《春行》王品文、彭紫惠、《我談的那場戀愛》何妙祺出席「金馬61」新導演論壇，暢聊創作。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第61屆金馬獎將於週六頒獎，昨舉辦新導演論壇，其中台片《春行》王品文和彭紫惠，以及港片《我談的那場戀愛》何妙祺都對上年齡、資歷比自己多上許多的老將演員，何妙祺笑說吳君如沒想像中大牌，爆料她至今都還沒收到片酬。

何妙祺說吳君如對新導演很好，「吳君如沒先收片酬就來拍，後續才會收到分紅」，大讚吳君如這次演出暈船中年女子鬆弛有度，收放自如，比起她的外放形象，更加收斂了，還說有場一鏡到底的戲二話不說答應要拍，讓何妙祺非常感動。

請繼續往下閱讀...

《春行》由喜翔、楊貴媚演出老夫妻日常，彭紫惠和王品文說一開始就選定兩人演出，只是一開始面臨磨合，兩位前輩認為不需要拍太多次，但王品文坦言「本來就不希望追求一下子就拍完，想捕捉更多醞釀後的情感。」笑稱喜翔至今對多拍仍不理解。

新加坡導演曾威量執導的《白衣蒼狗》將「春風」洪瑜鴻改頭換面，助攻他入圍本屆金馬男配角，曾威量坦言平時不聽流行樂，對春風的理解是洪瑜鴻，而非歌手的他，執導時毫無包袱。

中國導演邱陽執導的《空房間裡的女人》揭開中年女人的幽深心境，女主角余艾洱角逐最佳新演員，邱陽表示故事講述和媽媽的關係，看起來故事沒結論，主要靠角色推動劇情。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法