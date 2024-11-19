晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

春風險推掉金馬入場券 看好曾國城或施名帥拿獎

 春風以《白衣蒼狗》黑心老闆一角入圍金馬男配角，暢聊入圍心情和拍攝花絮。（金馬執委會提供）春風以《白衣蒼狗》黑心老闆一角入圍金馬男配角，暢聊入圍心情和拍攝花絮。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「春風」洪瑜鴻連兩年入圍金馬獎，去年獲新演員提名後，今年以新片《白衣蒼狗》搶最佳男配角。聊到入圍，春風直說很驚訝，搞笑反問記者：「你們不驚訝嗎？」

春風自爆入圍當天記者打手機來報喜，他一看來電覺得緊張，還以為自己出什麼事，坦言對拿獎沒信心，比較看好對手《小雁與吳愛麗》曾國城、《角頭－大橋頭》施名帥能獲獎。

在《白衣蒼狗》飾演黑心老闆的春風，自嘲大概是造型和本人不一樣所以入圍，他笑說電影調性比較陰沉，拍攝時每天心情都不好，印象最深是連背影看起來都在生氣。

問到為何會接拍該片？春風直言拒絕了3次，最後因人情壓力接演，打趣說社會不好混；導演曾威量當初主動遞名片給春風，還說「你（春風）有一顆惻隱之心」，加上不斷熱情邀約，才讓春風點頭參與演出。

《白衣蒼狗》勇奪今年坎城影展「金攝影機特別提及獎」，春風回憶在坎城看電影時，發現觀眾都會起身拍手，還有人看到哭，覺得一切都很新鮮。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中