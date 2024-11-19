春風險推掉金馬入場券 看好曾國城或施名帥拿獎

春風以《白衣蒼狗》黑心老闆一角入圍金馬男配角，暢聊入圍心情和拍攝花絮。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「春風」洪瑜鴻連兩年入圍金馬獎，去年獲新演員提名後，今年以新片《白衣蒼狗》搶最佳男配角。聊到入圍，春風直說很驚訝，搞笑反問記者：「你們不驚訝嗎？」

春風自爆入圍當天記者打手機來報喜，他一看來電覺得緊張，還以為自己出什麼事，坦言對拿獎沒信心，比較看好對手《小雁與吳愛麗》曾國城、《角頭－大橋頭》施名帥能獲獎。

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在《白衣蒼狗》飾演黑心老闆的春風，自嘲大概是造型和本人不一樣所以入圍，他笑說電影調性比較陰沉，拍攝時每天心情都不好，印象最深是連背影看起來都在生氣。

問到為何會接拍該片？春風直言拒絕了3次，最後因人情壓力接演，打趣說社會不好混；導演曾威量當初主動遞名片給春風，還說「你（春風）有一顆惻隱之心」，加上不斷熱情邀約，才讓春風點頭參與演出。

《白衣蒼狗》勇奪今年坎城影展「金攝影機特別提及獎」，春風回憶在坎城看電影時，發現觀眾都會起身拍手，還有人看到哭，覺得一切都很新鮮。

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