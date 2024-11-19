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苗可麗回首演藝路 花20年才走紅

 苗可麗透過《我的成長》回顧人生，動念將節目片段放在生前告別式中使用。（八大電視提供）苗可麗透過《我的成長》回顧人生，動念將節目片段放在生前告別式中使用。（八大電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕苗可麗昨出席八大新節目《我的成長》記者會，回首出道後的甘苦辛酸，數度哽咽淚灑現場，感性的說：「等到30多歲才有人知道我，有次在忠孝東路跟敦化南路聽到有人叫我名字，真的等了快20年。」

苗可麗15歲以歌手出道，星途未如想像中順利，還因此迷信算命多次改名，直到演出八點檔《阿扁與阿珍》才嚐到走紅滋味，今年更憑藉演出《愛愛內含光》、主持《超級夜總會》雙料鍍金；苗可麗表示，走過永遠沒人知道你是誰，簽名永遠不被找的失落後，她笑看圈內明爭暗鬥，誓言要當個幫助後浪的前輩。

苗可麗將時間全部給了工作，坦言心裡很對不起女兒，「人生就是這樣，所有一切都是選擇。」她曾透過催眠窺探人生終章，當時出現在床邊的正是女兒，苗可麗眼淚直流跟女兒道歉，「我跟她說對不起，我有太多時間沒有陪伴妳。」出奇的是，當晚女兒就打電話來大方示愛，讓她驚呼：「我當下終於體悟，『過去、現在、未來是同時存在』這句話，因為當天就好像我在催眠的時候，跟女兒和解了。」

苗可麗還動念想將《我的成長》節目中3段影片放在生前告別式中使用，「我不忌諱這個，人生嘛！而且有人幫我把我的故事演出來，就此回顧看完我的精彩人生。」

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