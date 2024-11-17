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畢書盡喊告！不捨妻女遭網暴─親上火線駁斥黑料 絕沒劈腿沒棄養寵物

畢書盡為了保護妻女，親上火線回應。（索尼提供）畢書盡為了保護妻女，親上火線回應。（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕畢書盡與前東家爆出合約糾紛，近來網上針對他的爆料不斷，昨天他親上火線反擊，心疼傷害到了妻女，「我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力。」硬起來委由律師蒐證提告造謠者。

畢書盡稱近來心情複雜，「原先寫著純屬虛構的網路文章，也突然指名道姓的攻擊我，不但傷害到我，更傷害到我的家人，甚至那麼小的孩子，讓我覺得不能再忍讓了。」

對於「前女友」在網上寫的「小說」，畢書盡稱不便做任何評論，更重申他沒有劈腿，「我的太太，是在我上一段戀情結束之後，我們才在一起的。我希望大家不要再對她有任何誤解。」

對於舊愛，畢書盡談到：「曾經付出過的真心，我會收回但不會後悔。唯一後悔的是，讓兩個不適合的人，分分合合8年之久。這中間的所有沒有對外說明的事情，留下了讓人攻擊的話柄。」

另外，對於網上流傳的寵物問題，畢書盡強調他從未棄養過小狗。

畢書盡回應，本來養的4隻小狗，在與舊愛分手之後，兩人各自照顧1隻，另外兩隻則交給了他信賴的當兵學長。

只是近年畢書盡的學長因為私事，把這兩隻愛犬交託給別人照顧，「我也不再有立場要求對方怎麼做才對，但我從未棄養過寵物。」他也表示：「現在的主人給了寵物滿滿的愛，我真的很感謝。」

對於畢書盡的發文，他的前女友昨在社群回應，「每個人都有想要保護的人，但不應該以毀謗（誹謗）和傷害他人為代價。」更稱歡迎畢書盡採取任何法律手段，「人證、對話紀錄都準備好。」

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