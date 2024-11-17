《人物專訪》越南影帝攻台劇 連炳發飆戲扮黑醫

連炳發（左）首度來台拍戲，和楊一展結為好友，兩人用英文溝通聊天培養默契。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

有「越南梁朝偉」之稱的連炳發在公視台劇《化外之醫》戲裡，媽媽來台工作發生意外，在越南擔任醫生的他為了籌醫藥費，赴台打黑工，和張鈞甯、楊一展等人碰撞出許多火花。這是連炳發首度離開家鄉拍戲，劇組一開始透過臉書私訊找上他，他仔細做功課，認為這齣戲闡述人性真實，加上張鈞甯拍的《如懿傳》在越南很有名，就點頭答應。

連炳發半夜借錢救母 電影處女作一舉登帝

劇中連炳發來台後面對許多艱困事情，他告訴自己「關關難過關關過」；現實生活中，連炳發也碰上媽媽因腦血管問題，半夜需要緊急動手術，當時他打給經紀公司先借錢，「我一個大學畢業沒多久的社會新鮮人沒有這麼多錢，突然半夜需要一大筆錢，就先跟公司開口拿了。」所幸他是跟公司先領取工作該拿到的片酬，不算欠債，因此不像劇中角色這般必需痛苦還錢。

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連炳發大學念越南研究相關科系，畢業後先當了導遊，而後想嘗試藝術領域，上表演課之餘也參與電影、戲劇選角，但都沒被選中，沒想到2017年演出第一部電影《雙狼》就拿到影帝，可說是一舉成名。

作為演員，33歲的連炳發不避諱談到感情，他指出越南的長輩們也有逼婚的傳統，但他還沒打算結婚，至於女友了解演藝圈工作嗎？連炳發笑說：「女友也在演藝圈，是名歌手！」

連炳發（左）在台劇《化外之醫》和楊一展關係唇齒相依。（公視提供）

楊一展飾移工仲介 為戲增胖6公斤

此外，楊一展戲裡飾演移工仲介，他為角色增胖6公斤，打趣說：「導演希望我有中年男子肉肉、喜氣感。」平常熱愛騎單車的他為了增胖，靠吃大量蛋白質配上碳水食物、健康的油脂，兩週就胖了3公斤。

楊一展和連炳發戲裡戲外都是好兄弟，兩人私下靠英文溝通頗有話聊，受訪時楊一展講到有趣處，就會拍連炳發的大腿，他誇連炳發很孝順，「在片場常聊到媽媽，他喜歡健身，跟台灣許多孩子一樣，孝順父母、努力向上。」

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