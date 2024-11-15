五月天開唱成月老 五迷夫妻來還願

五月天正在舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天正在上海舉辦「回到那一天」25週年巡演，前晚在點歌橋段，有觀眾大喊：「阿信，你是我和我老婆的月老」，原來有歌迷之前聽了五月天的演唱會而鼓起勇氣告白，如今感情修成正果，特地帶著老婆回到演唱會點歌。

該名男歌迷透露，之前聽五月天演唱會時，阿信唱到《突然好想你》，希望現場觀眾拿起手機傳訊息給心中想念的人，歌迷當下傳訊示愛成功，當初收到訊息的女孩，如今已經變成他的老婆。讓阿信聽了感動表示：「組樂團在上台演出那麼多年，能為你們而唱很幸福。」最後五月天唱了歌迷所點的《刻在我心底的名字》，也選唱了這首告白情歌《突然好想你》。

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巡演持續進行，冠佑近來因為打鼓，手上貼著膠布，而怪獸、石頭、瑪莎手指上的繭則是愈來愈厚，全是五月天在舞台上走過的足跡。

阿信在演唱會上不忘向歌迷致意，「有一天我們會變老，老到再也無法回到這舞台，但只要你們活得幸福、活得燦爛就是我們最好回報。」氣氛令人動容。

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