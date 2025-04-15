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娛樂 最新消息

（影）張兆志再開直播護前妻 怒問黑粉：不是很秋？

許允樂（左）與張兆志去年12月結束6年婚姻。（翻攝自臉書）許允樂（左）與張兆志去年12月結束6年婚姻。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人張兆志先前開直播護前妻許允樂，怒控認識30幾年的學弟陳姓夫妻背後抹黑，其中「陳太太」工作上拜託許允樂幫忙，背後卻在網路上以「QQ」匿名拉幫結派極盡抹黑、諷刺之能事。陳姓夫妻透過律師發表兩點聲明，認為受到重大名譽傷害，不排除以法律途徑解決。今（14）張兆志再度開直播，並以「三大女高陰」為題，提出證據證明自已所言為實，絕對沒有造謠、帶風向、加油添醋。

張兆志曬出許允樂黑粉群組裡的部分對話。（翻攝自臉書）張兆志曬出許允樂黑粉群組裡的部分對話。（翻攝自臉書）

張兆志在直播開始時認為霸凌風氣不可長，「小小的惡意可能變成牆上的照片（意指遺照）」他說，上次直播後有網友向他表示自己有相同的遭遇和經歷，他希望不要再有人透過網路隨意抹黑別人，更酸諷「黑粉要注意唷，說話要有所本」才不會踩線。

相關新聞：「雙陳夫妻」發聲明喊告 張兆志嗨喊：我好開心

「三大女高陰」是張兆志從許允樂黑粉群裡挑選言語激進的三人，張兆志點名其中一名在Dcard使用「米米」當暱稱的黑粉，指出米米曾經在許允樂開直播的時候，假意留言關心又將影片側錄，擷取其中提到「請妳不要騷擾我的朋友」部分提告，當時張兆志與許允樂也反控告對方，後雙方皆不起訴處分。

張兆志點名Dcard的網友米米，並拿出證據證明自己所言皆為實。（翻攝自臉書）張兆志點名Dcard的網友米米，並拿出證據證明自己所言皆為實。（翻攝自臉書）

令張兆志氣憤的是，在黑粉群當中有許多誇張的對話讓他覺得驚掉下巴，例如跑到張兆志媽媽社群留言有這樣的媳婦如何如何、看到許允樂與張兆志爸爸拍照說：靠得這麼近一定有問題等，而他之所以知道一切都是因為有群組內的人一直把對話傳給他看。拿出證據之後，張兆志忍不住大聲起來問：米米，你怎麼不來直播呢？不是很嗆？不是很秋？

張兆志同時曬出自己收到的訊息和Dcard上的言論比對，啪啪打臉對方。（翻攝自臉書）張兆志同時曬出自己收到的訊息和Dcard上的言論比對，啪啪打臉對方。（翻攝自臉書）

在張兆志第一次直播透露許允樂被特定對象刻意攻擊之後，更有曾經在黑粉群待過的人感到自己當初的行為很不對，特地傳訊息給張兆志道歉。他公開了這則訊息，簡直啪啪打臉在Dcard留言氣焰囂張的米米，訊息裡面=清楚寫著「當時我睡前剛好看到D卡他們貼那個line群網址就跟風加進去 記得他們審核也很嚴格 還要截圖之前有罵過樂（許允樂）的證據，如果以前沒有那就加入後開始罵」不僅如此，群組還要求成員們要辦很多小帳，一個人至少要有5至10個「去自問自答污衊 還有故意修圖把樂變胖變醜之類的」對方指出群組內有3至5個人在說輕蔑的話，張兆志氣得說：就是這三個人，三大女高陰。

訊息內還提到「現在這個時候說許允樂什麼大家都會信所以趁現在」、「還發這些指控給媒體給品牌給爆料公社」，張兆志回答對方：謝謝妳這個訊息，我相信妳這份稍微晚了點的善意，祝好」。

 

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