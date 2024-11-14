《餘燼》辦桌宴請遊民 莫子儀狂收凍蒜
李銘忠（左起）、侯彥西、陳以文、鍾孟宏、莫子儀、小薰、劉冠廷出席電影《餘燼》的首映會，卡司陣容堅強。（記者胡舜翔攝）
〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《餘燼》昨在西門町舉行首映會，雙金馬影帝張震、莫子儀在片中有一場發生在辦桌宴席上的精彩重頭戲，鍾孟宏透露該場景來真的，席開近百桌請臨演及遊民吃佛跳牆，莫子儀笑說，他在拍攝時向遊民們逐桌敬酒，「他們以為我是來競選的，跟我說凍蒜！」開拍時，遊民們也真的被片中槍響嚇到，不過開槍3、4次後就習慣了。
導演鍾孟宏昨率領莫子儀、陳以文、劉冠廷、小薰、侯彥西及李銘忠出席首映，莫子儀在片中與張震合作，兩人認識超過10年，卻是首度在大銀幕上交手，莫子儀稱張震沒有任何架子，很像很久不見的老朋友聚在一起，片中角色雖然很對立，不過下戲後互相聊了很多生活、工作上的事情，對他十分感謝。
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陳以文以鍾孟宏執導的《陽光普照》獲得金馬影帝，鍾孟宏透露因為陳以文沒有經紀人，當初是他親自致電給陳以文提出《餘燼》邀約，陳以文十分謹慎，合約比其他演員的還要厚上4、5倍，但在簽約前一刻卻突然「降價」，鍾孟宏表示非常感動，陳以文則直言降價是看「心意」，數字不重要。
一片集結3位金馬最佳男主角 導演鍾孟宏被拱拍《影帝〉
《餘燼》將在15日上映，鍾孟宏表示上映前很緊張，如今已趨於平靜，更笑說這部電影製作過程耗時許久，讓他有種電影不會上映的感覺。影集《影后》最近蔚為話題，集結3大影帝的鍾孟宏是否有意願拍攝《影帝》？他笑說：「我應該沒有吧，我正在拍一部紀錄片，可能明年底就會看到。」
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