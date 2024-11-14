JJ助陣五月天 嗨組六月天

五月天舉辦巡演，力邀林俊傑（左三）擔任嘉賓。

（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天前晚在上海舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，金曲歌王「JJ」林俊傑助陣掀高潮，JJ唱到意猶未盡，感動說：「在音樂道路上能找到志同道合一起合作的朋友，希望下次合作不會太久，那我們就是『六月天』。」

阿信在演唱會談到：「我們會唱好每一首歌，來對待每一位喜歡五月天的朋友。」前晚力邀JJ擔任嘉賓，先合唱了夯曲《知足》。

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JJ談到：「我期待這天滿久的，好多年了，因為上次（合作）是在疫情前，可以和五月天的朋友一起共襄盛舉，是一件很享受的過程。」JJ也說很羨慕五月天的歌迷超熱情，而阿信聽了也自信回應：「五月天什麼不強，歌迷最強。」

有趣的是，五月天之前邀請Ella當嘉賓，阿信被Ella要求解釦驗腹肌，前晚阿信對JJ說：「你知道五月天有個習慣，就是來到這邊的嘉賓是要摸腹肌的」，嚇得JJ緊張回應：「有這個演出嗎？好像有看到新聞。」阿信接著也與JJ合唱了《不為誰而作的歌》。

JJ傳出明年將在台北大巨蛋舉辦巡演，前晚驚喜預告會先推出新書，阿信聽了笑說：「你要寫書的話，可以說是一本重量級的著作，至少寫序的人要找到有來頭的。」JJ隨後回應：「有！我找了五月天的陳信宏！」讓現場歌迷聽了笑翻。

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