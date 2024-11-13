〈人物專訪〉陳芳語擁抱30歲 焦慮變動力

陳芳語覺得20幾歲都在玩，不害怕進入30歲。（記者王文麟攝）

最想遠離甜美風格 耍酷愛自己

記者陳慧玲／專訪

「Kimberley」陳芳語今年5月底開始邁入「三十而立」階段，她說：「很開心有新的開始，我很期待新的階段。」

陳芳語坦言：「20多歲都在玩，浪費時間，不過探索、摸索是好的，原本沒有危機感，但我不會害怕進入30階段，會動起來，焦慮變成動力，過了焦慮感覺，有很多主意出現。」

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近期陳芳語推出新專輯《kiki》，其中包括林夕創作的《自己愛情自己愛》，還有師妹Jocelyn 9.4.0寫的《Love Me More》等歌曲，她談到：「希望每個人都有自己生活中的共鳴，大家都很辛苦、很忙，有想得到的目標，不管是和每個面向的自己共存，或是想逃避，都可以從音樂得到關懷。」

陳芳語透露錄音過程中曾被自己或團隊氣哭，「只有我聽得出錯誤？我自己發現唱岔音，不能接受，我焦慮，絕對不能發出有錯誤的版本。」她回想起以前拍MV沒有堅持，穿很醜的衣服上陣，「其實會介意，只是自己沒有堅持，妥協怕得罪別人，以為比得罪自己好，但其實有陰影，我現在30歲了，不想再有醜的樣子出現。」她會想聽別人的意見，但對自己的標準也更高。

談到出道以來的各種面向，陳芳語直言：「最看不順眼唱《愛你》時期的甜美面向，會有標籤，被要求要可愛、要甜美，但我原本個性不是傳統甜美，就會很煩，很不自然，包裝形象和原本個性差太遠了，露出本性就會被覺得怎麼會這樣？」

陳芳語說「甜美」和她真實個性不太搭，想遠離甜美風格，偏向酷一點、有個性，「我想做回自己的樣子，這次有花時間，不要讓大家覺得可愛。」至於自己最滿意的面向，陳芳語說：「我愛動物這方面。」

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