晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

彭振聲嗆全部說出來 苦苓：柯文哲這下完蛋了

台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法庭。（記者廖振輝攝）台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法庭。（記者廖振輝攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北地院審理京華城案，1日上午原定勘驗台北市前副市長彭振聲的偵訊錄音檔，彭在庭內等候開庭時，突接到妻子在高雄住處墜樓身亡噩耗，他崩潰痛哭怒指檢察官說「你們有沒有良心」，還說自己「先前認罪是因為想拚交保，讓她（妻子）安心，現在她不在了，我也沒顧慮了」。

今（2）日凌晨一過12點，作家苦苓在臉書發文提及此事，他引述彭振聲說法：「當初我認罪是為了交保免得太太擔心，如今我沒什麼好顧慮了，我要全部都說出來！」苦苓接著表示，民眾黨主席黃國昌，你繼續消費亡者、操弄司法吧，「你們柯文哲這下完蛋了⋯⋯」

彭振聲昨在庭內等候開庭，突接到妻子在高雄住處墜樓身亡噩耗，而法官到庭開審前，讓彭先在延伸法庭休息，彭振聲的辯護律師李岳洋當庭向法官為彭請假，並稱彭目前限制住居台北，聲請解除昨晚禁令，以便在高雄處理妻子後事，之後會再向法院陳報高雄住所，法官當庭裁准。

柯文哲昨下午庭訊時表示，他早上被押解入庭後，律師告訴他彭妻墜樓，令他很震驚，他遭到司法追殺，前市府團隊都承受很大的心理壓力，大家都辛苦了，對於受牽連的市府團隊和家人，他感到非常抱歉，「因為我而讓大家受苦了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中