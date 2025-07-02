彭振聲嗆全部說出來 苦苓：柯文哲這下完蛋了

台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法庭。（記者廖振輝攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北地院審理京華城案，1日上午原定勘驗台北市前副市長彭振聲的偵訊錄音檔，彭在庭內等候開庭時，突接到妻子在高雄住處墜樓身亡噩耗，他崩潰痛哭怒指檢察官說「你們有沒有良心」，還說自己「先前認罪是因為想拚交保，讓她（妻子）安心，現在她不在了，我也沒顧慮了」。

今（2）日凌晨一過12點，作家苦苓在臉書發文提及此事，他引述彭振聲說法：「當初我認罪是為了交保免得太太擔心，如今我沒什麼好顧慮了，我要全部都說出來！」苦苓接著表示，民眾黨主席黃國昌，你繼續消費亡者、操弄司法吧，「你們柯文哲這下完蛋了⋯⋯」

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彭振聲昨在庭內等候開庭，突接到妻子在高雄住處墜樓身亡噩耗，而法官到庭開審前，讓彭先在延伸法庭休息，彭振聲的辯護律師李岳洋當庭向法官為彭請假，並稱彭目前限制住居台北，聲請解除昨晚禁令，以便在高雄處理妻子後事，之後會再向法院陳報高雄住所，法官當庭裁准。

柯文哲昨下午庭訊時表示，他早上被押解入庭後，律師告訴他彭妻墜樓，令他很震驚，他遭到司法追殺，前市府團隊都承受很大的心理壓力，大家都辛苦了，對於受牽連的市府團隊和家人，他感到非常抱歉，「因為我而讓大家受苦了。」

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