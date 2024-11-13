晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈讓我們藝起讀書吧〉謝哲青讀萬卷書 樂享百年孤寂

謝哲青剛以閱讀節目《青春愛讀書》勇奪金鐘獎生活風格節目主持人獎，家有藏書萬冊，將閱讀寫作視為歸屬。（記者胡舜翔攝）謝哲青剛以閱讀節目《青春愛讀書》勇奪金鐘獎生活風格節目主持人獎，家有藏書萬冊，將閱讀寫作視為歸屬。（記者胡舜翔攝）

記者傅茗渝／專訪

謝哲青挑選出《人文學科的逆襲》、《新人生》與《百年孤寂》3本具時代及個人意義的著作分享給讀者。謝哲青挑選出《人文學科的逆襲》、《新人生》與《百年孤寂》3本具時代及個人意義的著作分享給讀者。

謝哲青今年以閱讀節目《青春愛讀書》勇奪金鐘獎生活風格節目主持人獎。他走讀四海，閱歷人生，將閱讀寫作視為歸屬。家中藏書萬冊的他，特別挑選出3本具時代及個人意義的著作分享給讀者。

破碎片段拼湊概念 文科生強項

隨AI熱潮席捲全球，他反其道而行首選《人文學科的逆襲》，鼓勵文科生找出自我定位，「文科生該如何定位自己？為什麼文科依然重要？這本書能找到答案。」不同於理科生實事求是的思維模式，謝哲青觀察到文科生一直是在霧中摸索，從破碎的片段中拼湊概念、理解背後的架構，「這是文科生的強項，人工智慧最需要的正是這種能力。」他希望藉這本書，給予對未來選擇感到迷茫的學生一些方向和啟示。

跟著諾貝爾得主 讀一本書轉變一生

謝哲青接著拿出諾貝爾文學獎得主帕慕克的《新人生》，書中開宗明義寫下「某天，我讀了一本書，我的一生從此轉變。」引人入勝地揭開故事序曲，卻隻字未提哪本著作改變人生，讓讀者跟著主人公走過城市間的功過是非；經歷愛情的跌宕起伏，「我認為這本書的精彩之處在於帕慕克以一個小小的起心動念，發展出了一個完整的書寫概念。他用直觀和側寫的方式，描繪了某件事情如何對我們的生命產生巨大的影響。」

受馬奎斯影響 寫作描述更生動

讓謝哲青百讀不倦的則是馬奎斯傳奇代表作《百年孤寂》，他每次讀到結尾，依然感動如初，「台灣有一個世代的作家，深受馬奎斯寫實魔幻主義的影響。用自己的方式書寫台灣現實。」書中開頭將哥倫比亞熱帶國家所未能觸及的「冰」，意象成「又冷又像火燒」，讓謝哲青驚呼：「讀這本書時，會驚覺自己的寫作功力很淺，因為他對感官的描述如此精確、生動。」

謝哲青受馬奎斯影響，寫作時會避免粗暴地描寫具體場景，「我寫雨天時，會讓每一個字都帶有水字旁，在閱讀時感受到濕潤；如果我寫沙漠，會用充滿石頭感的字詞，讓人感覺乾燥和堅硬。這是我從馬奎斯那裡學到的，用文字的質感來表達情境，感受到文字的觸感。」他認為《百年孤寂》儘管有著超現實情節，筆調卻始終柔軟，「現代人太容易習慣批評和責備，馬奎斯的文字是多情的，這是我從他身上學到的最珍貴的寫作理念。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中