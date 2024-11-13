《盧卡漫畫節宣傳魷魚2》 艾美戲王李政宰壓力轉動力 魏嘏雋抓遊戲主謀陷謎團

導演黃東赫（左起）、李政宰、魏嘏雋出席義大利盧卡國際漫畫節宣傳《魷魚遊戲2》。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝李政宰主演《魷魚遊戲》紅遍國際，最新第2季將於12月登場，他和同劇演員魏嘏雋、導演黃東赫近日出席義大利盧卡國際漫畫節宣傳新劇，粉絲充滿期待。

《魷魚遊戲》讓李政宰成為首位以「非英語作品」拿下艾美獎男主角的韓國演員，聊到萬眾矚目下再拍第2季，是否壓力爆表？李政宰坦言壓力非常大，也因為背負粉絲期待，反而變得很有動力。

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李政宰飾演的成奇勳在第2季中變得更加黑暗。（Netflix提供）

第2季中，李政宰飾演的成奇勳染了紅髮，他解釋就像第1季中經歷創傷後的新開始，象徵擁有全新勇氣；魏嘏雋則繼續扮演刑警，他說故事情節更加緊張，暗示致命遊戲的主謀將有更多謎團有待揭曉。

由於第2季加入許多全新角色，聊到是否有期待的成員加入？魏嘏雋打趣回說：「因為李政宰在這裡，我就說是他了，他表現真的很精采，讓人更加期待故事發展。」

導演黃東赫預告李政宰的形象更加黑暗，透露沒太多殘酷、血腥的遊戲，反而角色擁有各自的情緒壓力。《魷魚遊戲2》12月26日於Netflix上線。

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