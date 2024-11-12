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娛樂 最新消息

（金獅獎導演挺金馬）艾曼紐導演體驗台灣民俗 梁湘華當導遊交流愛慾話題

梁湘華（左）盡地主之誼，陪導演奧黛麗迪萬拜訪龍山寺。（双喜提供）梁湘華（左）盡地主之誼，陪導演奧黛麗迪萬拜訪龍山寺。（双喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕法國導演奧黛麗迪萬曾以《正發生》榮獲威尼斯金獅獎，近日帶情慾新作《艾曼紐2024》出席金馬影展，她原本擔心觀眾太少、不喜歡該片，看到影廳滿場觀眾，才放下心中大石，感謝影迷熱情支持。

《艾曼紐2024》故事背景發生在香港，被問為何不是選擇來台灣拍攝？奧黛麗迪萬透露很喜歡王家衛的電影，因此選在《重慶森林》的場景重慶大廈取景，不過她首度造訪台灣，嘗試很多獨特的台灣民俗，表示有機會要來台灣拍電影。

《艾曼紐2024》聚焦女性情慾，片商這次引薦台片《破浪男女》演員劉主平、梁湘華和導演相見歡；入圍金馬獎最佳新演員的梁湘華陪導演暢遊台北老城區，分享關於愛與慾望的不同觀點，還盡地主之誼陪逛龍山寺，帶她去算鳥卦。

劉主平則去欣賞導演的電影放映，並準備具台灣特色的布袋戲偶給導演，讓她直呼很喜歡又有趣。《艾曼紐2024》將於12月13日在台上映。

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