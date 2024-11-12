胡瓜首接實境秀 合體兒女開旅社

胡瓜（中）實境秀初體驗，率領女兒小禎（左）和兒子胡釋安經營旅行社。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕胡瓜昨與女兒「小禎」胡盈禎、兒子胡釋安出席客台新節目《胡來旅行社》，出道40年的他首度嘗試實境節目，也是第一次合體兒女主持。談到保養祕訣，他分享近期開始嘗試新的訓練來調整體態、維持身體靈活度，畢竟無論是錄外景還是主持都需要好體力。

幾乎每天都在工作的胡瓜為了維持體力，日前開始嘗試棒球選手鈴木一郎指定、運用「初動負荷理論」為設計的運動器材，想藉此來調整體態、防止身體僵硬，「因為之前柔安曾發生過沾黏，我就開始研究五十肩，之後就接觸到這項訓練，全身的靈活度也確實獲得改善，我不想走路看起來老態龍鍾。」只要時間允許，胡瓜每天都會做1小時的訓練，認為體力是錄外景、主持節目的關鍵，還不忘誇讚一旁的女兒小禎勤於運動，鼓勵大家多向她學習。

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胡瓜已與民視終止合約，確定缺席該台春節特別節目主持，昨傳出他將轉戰華視陪觀眾守歲，胡瓜證實確實有收到邀約，「有在邀，但這消息應該是由華視來主導，我不方便幫忙發布。」

提到實境節目與綜藝節目的差異，胡瓜說就是不用特別看鏡頭、可以隨時插話，也心疼剪輯師需要花大量時間才能捕捉到精采片段；他對於這個初體驗樂在其中，認為與做網路節目的初心一樣，需要打破主持框架。

胡瓜Youtube頻道《下面一位》開播至今將近9個月，已累積24萬訂閱數，他對於節目成長速度感到滿意，表示雖然成本花了600多萬，但也因此獲得不少年輕人關注，認為那些無形的資產相對重要。

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