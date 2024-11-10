（第67屆葛萊美獎）碧昂絲入圍11項最風光 披頭四隔27年獲提名

西洋天后碧昂絲的《COWBOY CARTER》以11項提名領跑葛萊美獎。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第67屆葛萊美獎入圍名單昨凌晨揭曉，今年主要獎項由女力制霸，碧昂絲入圍11項是大贏家，累積提名高達99項，成為葛萊美史上入圍最多的歌手。怪奇比莉、泰勒絲分別以7項、6項緊追在後，傳奇天團披頭四也以去年推出的「最後一首新歌」暌違27年再獲提名。

泰勒絲的唱片叫好又叫座，不但專輯暢銷又獲得葛萊美獎肯定。（法新社）

碧昂絲今年3月發行的第8張錄音室專輯《COWBOY CARTER》，獲得包括年度製作、年度專輯在內的11項提名，若是碧昂絲成功獲得年度專輯，將成為21世紀以來首位獲得此殊榮的黑人女性。怪奇比莉的第3張專輯《溫柔重擊》，同樣要角逐年度專輯，成為史上唯一一位生涯前3張專輯皆入圍「年度專輯」的歌手。

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泰勒絲去年以專輯《午夜》拿下最大獎「年度專輯」，今年她以《折磨詩人俱樂部》再度入圍，尚未頒獎就以7度入圍寫下獲該項提名次數最多的女歌手紀錄。巨星馬龍、怪奇比莉、肯卓克拉瑪和酷娃恰莉各獲7項提名，泰勒絲、莎賓娜卡本特和Chappell Roan則是6項入圍。

披頭四相隔27年後再度入圍葛萊美獎，讓粉絲十分興奮。（美聯社）

披頭四去年重磅推出的「最後一首新歌」《Now And Then》，於本屆葛萊美獲得「年度製作」和「最佳搖滾演出」提名，這是他們相隔27年後再入圍。

值得一提的是，近幾年都有韓國歌手入圍歐美大型音樂獎項，像是「BTS」防彈少年團、Stray Kids等等，本屆則是全軍覆沒，也引起關注。

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