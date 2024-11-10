晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（第67屆葛萊美獎）碧昂絲入圍11項最風光 披頭四隔27年獲提名

西洋天后碧昂絲的《COWBOY CARTER》以11項提名領跑葛萊美獎。（美聯社）西洋天后碧昂絲的《COWBOY CARTER》以11項提名領跑葛萊美獎。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第67屆葛萊美獎入圍名單昨凌晨揭曉，今年主要獎項由女力制霸，碧昂絲入圍11項是大贏家，累積提名高達99項，成為葛萊美史上入圍最多的歌手。怪奇比莉、泰勒絲分別以7項、6項緊追在後，傳奇天團披頭四也以去年推出的「最後一首新歌」暌違27年再獲提名。

泰勒絲的唱片叫好又叫座，不但專輯暢銷又獲得葛萊美獎肯定。（法新社）泰勒絲的唱片叫好又叫座，不但專輯暢銷又獲得葛萊美獎肯定。（法新社）

碧昂絲今年3月發行的第8張錄音室專輯《COWBOY CARTER》，獲得包括年度製作、年度專輯在內的11項提名，若是碧昂絲成功獲得年度專輯，將成為21世紀以來首位獲得此殊榮的黑人女性。怪奇比莉的第3張專輯《溫柔重擊》，同樣要角逐年度專輯，成為史上唯一一位生涯前3張專輯皆入圍「年度專輯」的歌手。

泰勒絲去年以專輯《午夜》拿下最大獎「年度專輯」，今年她以《折磨詩人俱樂部》再度入圍，尚未頒獎就以7度入圍寫下獲該項提名次數最多的女歌手紀錄。巨星馬龍、怪奇比莉、肯卓克拉瑪和酷娃恰莉各獲7項提名，泰勒絲、莎賓娜卡本特和Chappell Roan則是6項入圍。

披頭四相隔27年後再度入圍葛萊美獎，讓粉絲十分興奮。（美聯社）披頭四相隔27年後再度入圍葛萊美獎，讓粉絲十分興奮。（美聯社）

披頭四去年重磅推出的「最後一首新歌」《Now And Then》，於本屆葛萊美獲得「年度製作」和「最佳搖滾演出」提名，這是他們相隔27年後再入圍。

值得一提的是，近幾年都有韓國歌手入圍歐美大型音樂獎項，像是「BTS」防彈少年團、Stray Kids等等，本屆則是全軍覆沒，也引起關注。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中