林岱縈淚灑演唱會 留特別座獻亡母

林岱縈昨天舉辦首場個人演唱會「Calculate Love」。（紅心字會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「零死角女神」林岱縈昨舉辦首場個人演唱會「Calculate Love」，現場吸引超過600人到場，受訪時坦言心情相當緊張，表演前夜在床上翻來覆去睡不著。演唱會上，林岱縈唱到《浪人情歌》時忍不住落淚，感性剖白這是媽媽生前教她唱的，還特別將第一排空位留給媽媽，座位上擺放桔梗搭配紫色滿天星花束，表喻對母親永恆不變的愛。

爸爸驚喜上台送芭比娃娃 閨密安芝儇提前慶功

林岱縈為這次演唱會準備6套衣服與20首歌曲，還特地練了粵語歌《追》，要送給來現場支持她的香港粉絲，自認準備得還不夠，彩排前後都忍不住想哭。昨天爸爸、妹妹等家人都特別排開工作到場支持，爸爸更驚喜上台送芭比娃娃給她，爸爸說，這是她小時候最想買的玩具，雖然當時沒買給她，但爸爸都記得。林岱縈也感性分享爸爸常會跟她說：「妳不用嫁，就繼續當爸爸的寶貝就好。」父女之情溢於言表。

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至於啦啦隊隊友是否有到場支持？林岱縈表示：「她們工作活動比較多，很多人都有私訊我，說心會跟我同在。」好友安芝儇昨凌晨飛回韓國，但已提前為她慶功，「有在我家放鬆一下，然後我喝到失憶。」更說韓國人都很會喝酒，有次和安芝儇到韓國玩，一連續了好幾攤，直呼安芝儇酒量驚人。林岱縈身兼公益團體「紅心字會」代言人，整場演唱會替紅心字會募得將近七位數的善款，全數作為弱勢兒童餐費使用。

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