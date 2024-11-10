（猜猜我是誰解謎）李準基《王的男人》爆紅 花美男硬是打響變色龍名號

李準基出道23年，除了演技令人驚艷，敬業好態度也獲得讚賞。（friDay影音供）

記者廖俐惠／專題報導

韓星李準基出道23年，在每部作品中都展現全新的樣貌，從代表作《王的男人》到近年的《惡之花》、《Again My Life》等等，這位擁有「變色龍」般魅力的演員，未來勢必也將交出一張張亮眼成績單。

★跆拳道國手做演員夢 爸爸反對遭痛打

請繼續往下閱讀...

李準基1982年出生於釜山，曾是跆拳道國手的他，高中時在因緣際會之下接觸到話劇，並對此深深著迷，毅然決然改變夢想，目標是成為一名演員，但過程相當坎坷，演員夢遭家人反對，更被爸爸痛打一頓。

李準基在《王的男人》中飾演「孔吉」，美貌完全不輸給女性。（資料照）

李準基不願放棄，高三報名戲劇訓練班，自己賺學費；之後離鄉背井到外打拚，生活拮据的他住在夏天有老鼠、蟑螂，冬天凍到沒有水的惡劣環境中，雪上加霜的是，1年試鏡落選超過50次，但數百次的失敗都沒有擊垮他，終於讓他等到人生轉捩點電影《王的男人》。

李準基曾在2006年來台宣傳《王的男人》，造成轟動。（資料照）

《王的男人》於2005年上映，在韓國觀看人數破千萬，叫好又叫座。而李準基當時還只是從模特兒轉型不久的演員，竟從3000人中脫穎而出，成為這位擁有嫵媚外表的雜耍藝人「孔吉」。

★百變男神狠角色 翻越花美男高牆

電影上映後，李準基瞬間爆紅，從一個沒沒無聞的小演員變成當紅炸子雞，李準基還引領風潮，連髮型都成當為時的流行趨勢。李準基感激的說，《王的男人》對他來說是份大禮，更是改變人生的契機，只是對觀眾來說，「李準基就是孔吉」的高牆卻擋在李準基面前，內心十分急切，如何擺脫「花美男」形象，成為李準基的課題。

李準基從小就擁有漂亮的單眼皮，肥嘟嘟的臉頰讓人想捏一把。（翻攝自IG）李準基笑容迷人，青春有活力。（翻攝自X）

爆紅後的下部作品，往往格外受到矚目，李準基選擇黑幫題材的動作韓劇，一甩陰柔形象，爆發濃濃的男人味，更不用替身親自上陣，儘管受傷也忍痛繼續拍。最後證實李準基的決定是正確的，《朝鮮槍手》、《月之戀人－步步驚心：麗》為他奠定古裝男神地位，《惡之花》的雙面嫌疑犯、《Again My Life》的熱血檢察官，百變多樣的演技讓他站穩演藝圈，大家更期待他未來的再進化。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法