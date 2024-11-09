【2024金馬影展】伊藤詩織嘆正義難伸 《黑箱日記》勇揭性侵創傷

導演伊藤詩織帶著記錄自身遭性侵的經歷和療傷過程的紀錄片《黑箱日記》出席2024金馬影展首映。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2024金馬影展持續進行中，導演伊藤詩織昨帶著記錄自身遭性侵的經歷和療傷過程的紀錄片《黑箱日記》出席首映，提到經常被視為「#MeToo」運動代表人物，坦言不太舒服，「畢竟沒有任何運動是可以單打獨鬥的」，更感嘆正義並非每次都能伸張，「像傑尼斯的喜多川事件也經歷了很多年才被揭穿。」

《黑箱日記》記錄伊藤身兼倖存者、吹哨者、調查者的複雜心境，她感嘆在亞洲大家更能體會家人不太支持公開的想法，「甚至妹妹找工作時都會有點擔憂，一直到我2020年被《時代》雜誌評選為年度百大影響力人物，她才覺得我有點酷，這也反映了社會看待這種事情的態度。」她強調該片是關於倖存者的故事，也希望可以啟發別人，鼓勵大家為自己發聲。

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曾獲威尼斯影展金獅獎的導演奧黛麗迪萬帶著新作《艾曼紐2024》出席2024金馬影展，很開心來台體驗不少台灣文化。（記者王文麟攝）

曾以《正發生》獲得威尼斯金獅獎的導演奧黛麗迪萬昨也帶著新作《艾曼紐2024》出席金馬影展，提到參與該片演出的金馬影帝黃秋生，她表示看過很多香港電影，「他是非常重要的演員！」

奧黛麗透露來台體驗了各種台式行程，也品嚐了台灣味，大讚：「台灣夜生活很精采，台灣人好有活力又親切，第一天就被餵食到怕褲子會穿不下！」更分享體驗了「鳥卦」，為自己下一部片挑選題材。她說自己非常喜歡亞洲文化，也希望有一天可以來台拍攝。《黑箱日記》、《艾曼紐2024》都將於12月13日在台上映。

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