九孔火燒車轉念好兆頭 自爆在中國當挨打專業戶

九孔（左）與小8將在《我的成長》飾演多種角色。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕九孔上月底爆出賓士火燒車事件，當時還被目擊到拿滅火器搶救愛車畫面，昨他與「小8」張允曦出席新節目《我的成長》記者會，他透露車子目前仍停在車庫，「那台車就是風扇過熱壞掉，線圈就燒了。」還搞笑透露2歲女兒現在看到他回家都會對著他喊：「爸爸車燒掉了！」他樂觀直呼：「好兆頭啦，越燒越旺。」

九孔近年多在中國發展，這次暌違10年回台灣接節目，他透露在中國多是演挨打角色，曾被黃渤、沈騰、賈玲等人打過，「上次是被趙麗穎打，他們是真打，都不用演，一巴掌打下去就倒，他們很專業，一次就過沒NG，隔天（臉上）紅印都還在。」

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他也說現在重心主要在照顧2歲女兒身上，近年勤運動健身就是為了顧好身體，目標是能健康地參加女兒大學畢業典禮，「等到我女兒大學畢業典禮時，我就78歲了，我還跟她交代不能留級哦！」

曾國城與大霈主持《我的成長》即將於11/16開播，節目將訪問每一位藝人的成長故事，其中「實境戲劇」幾乎1：1還原受訪來賓當年成長的故事，故事大咖主角有林美秀、苗可麗、玖壹壹、劉謙等人，九孔與小8在明星故事中飾演多種角色，還邀來柯淑勤、黃嘉千、陳漢典、王彩樺等人飆戲。

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