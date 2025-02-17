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沒外部侵入沒遺書…金賽綸陳屍家中 警界人士推測案發狀況

金賽綸被發現陳屍家中，得年24歲。（翻攝自IG）金賽綸被發現陳屍家中，得年24歲。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星金賽綸昨（16日）被發現陳屍家中，得年24歲，消息曝光後震驚演藝圈。據韓媒報導，現場沒有外部侵入痕跡，也並未留下遺書，警方表示「我們認為她做出了極端的選擇」。

金賽綸於16日下午被友人發現在家中倒地，且已經沒有呼吸心跳，警消人員獲報後趕往現場，最後金賽綸送至醫院搶救仍宣告不治。據悉，警方初步調查沒有他殺嫌疑，現場也沒有發現遺書，警界人士表示，「我們認為她做出了極端的選擇，計畫以非自然死亡案件處理」。

金賽綸為童星出身，早期和元斌合作韓片《大叔》為人熟知，更獲封「天才童星」、「最美童星」等稱號，人氣居高不下。然而，金賽綸卻於2022年爆出酒駕肇逃，形象一落千丈，演藝事業也全被喊卡，去年11月宣布重新出發，原要以新電影《Guitar Man》復出，不料卻發生憾事，令喜愛她的影迷感到難以置信。

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