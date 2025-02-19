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啦啦隊女神河智苑現蹤台灣！網瘋猜加盟「這1隊」：韓粉會崩潰

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年越來越多韓籍啦啦隊女孩來台發展，「AI女神」李珠珢日前才宣布加盟富邦悍將啦啦隊，昨（18）日樂天釋出新影片預告今年將有外援加入，不過名單尚未公開。然而，有網友發現河智苑近日疑似出現在台灣，引起網友聯想！

韓籍啦啦隊女神河智苑。（翻攝自IG）韓籍啦啦隊女神河智苑。（翻攝自IG）

樂天桃猿是目前唯一沒有韓籍啦啦隊的球團，昨天在官網釋出新影片，預告將有新的啦啦隊女孩從首爾來到桃園，影片曝光引起熱論。球團也回應，「本季樂天女孩預計加入全新的韓籍夥伴，詳情將陸續公布，並於3月初正式亮相與大家見面，敬請期待！」

然而，有網友發現河智苑近日在IG發布的影片，背景似乎就是台灣，於是將兩件事聯想，揣測她是要加盟樂天桃猿。相關貼文曝光後，掀起台灣網友熱議，紛紛表示「這夠大咖...不可思議」、「如果河智苑來了，南韓球迷要崩潰了」。

據悉，河智媛現年22歲，身高166公分，擁有一雙結實蜜大腿是她的招牌，目前IG擁有44萬粉絲，出生於京畿道，現居首爾，2018年在韓職LG雙子隊開啟啦啦隊生涯，2023年加入韓華鷹。

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