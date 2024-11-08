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娛樂 最新消息

郎祖筠誤當小三 火速攤牌斬情根

王柏森（左起）、郎祖筠、王耿豪、楊小黎演出春河劇團音樂劇《第三者》。（記者陳奕全攝）王柏森（左起）、郎祖筠、王耿豪、楊小黎演出春河劇團音樂劇《第三者》。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕郎祖筠、王柏森、王耿豪、楊小黎昨出席春河劇團音樂劇《第三者》排練記者會。郎祖筠劇中面對老公王耿豪與楊小黎偷來暗去毫未察覺，她自曝過去曾誤當小三，發現男友和前女友藕斷絲連，便立刻攤牌：「你要不要解決，我不要當地下夫人，不解決我們就再見。」

郎祖筠談到，她當時大學剛畢業，對方是劇場界的前輩，「我那時忙死了，沒想到要交男朋友，他主動追我，等到我感情丟進去後，才發現他還沒跟前女友Say goodbye。」她其實沒有刻意抓包，是發現男友幫前女友辦副卡，才驚覺自己莫名其妙當了小三。

郎祖筠決定給男友時間去解決，沒想到對方卻以「她人在國外，我要怎麼跟她說？」她覺得男友沒有誠心想處理，最後選擇斷開，「我先用工作疏遠，有一天我去南投工作，在當地用公共電話打給他說『就這樣子』，我也沒有哭。」至於對方有無想挽回？她說兩人斷得很乾淨，大約一年再見到彼此，「他用很魅惑、意味深長的眼神看著我，覺得他還在生氣。」

楊小黎首度正式演出音樂劇，也是第一次演小三，「我要唱要跳，還必須要瘦，才能展現出來妖嬈的姿態。因為之前有金鐘獎再加上這個角色，現在的我好餓！好想吃東西。」笑說因為角色要勾引人夫，特地交待造型師：「我要露腿、就是要辣。」

飾演原配的郎祖筠笑說：「我最近都叫她騷貨。」楊小黎打趣說：「越叫我越開心，有一種上癮的感覺。」郎祖筠分享，有次在排離婚戲時，是她第一次看到楊小黎穿短裙，原本的台詞是「她的話也能聽啊？」她當場將台詞改成：「穿這麼短，是想氣死誰！」讓全場大笑。

王耿豪表示，對楊小黎印象還停留在過去的童星形象，楊小黎自招，每次都著穿卡通睡衣、戴眼鏡排練，「一開始害耿豪哥沒辦法入戲，感覺像是在侵犯小孩，現在到排練場偶爾會化妝，慢慢找回當女人的感覺。」王耿豪則誇讚：「小黎入戲後，聲音是很誘人的。」

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