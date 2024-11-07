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大霈看《亞洲》海底世界 直呼好想去潛水

大霈（左）與BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林昨一同出席《亞洲》台北首映。（BBC Earth提供）大霈（左）與BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林昨一同出席《亞洲》台北首映。（BBC Earth提供）

〔記者許世穎／台北報導〕全球最具指標性的自然生態紀錄片品牌BBC Earth推出年度旗艦鉅獻《亞洲》，昨晚在台舉辦首映，BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林特地親臨現場及映後座談，受邀為中文預告獻聲錄製旁白的「大霈」李霈瑜站台力挺，讚嘆片中各個視角都讓人目不轉睛，尤其看到繽紛的海底世界更直呼：「好想跳下去！好想潛水！」

大霈看《亞洲》海底世界 直呼好想去潛水《亞洲》第一集精采紀錄了黑尾真鯊捕食角蝶魚的過程。
（BBC Earth提供）

《亞洲》歷時近4年拍攝完成，是BBC首部聚焦亞洲的野生動物生態系列紀錄片，以最尖端的影像技術與高超的國際級說故事技巧，帶領觀眾深入未能涉足的祕境拍攝，拍攝團隊也有來台取景。

該系列依不同地理環境共分為7集，首集開場就是一群角蝶魚被上百隻黑尾真鯊追逐捕食的刺激場面，驚險萬分又高潮迭起，讓搶先看過的大霈驚嘆不已，「一開始就好驚險，好想保護角蝶啊！」

大霈表示很榮幸自己潛過從東北亞到東南亞的海域，藉由欣賞《亞洲》第一集「海浪之下」畫面，讓她好像瞬間回到海裡的強勁海流之中。《亞洲》於11月17日起每週日晚間7點55分在BBC Earth頻道播出。

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